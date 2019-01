ČERVAR SE PROGLASIO NAJTROFEJNIJIM RUKOMETNIM TRENEROM NA SVIJETU: Međutim, to baš i nije potpuna istina

Već nekoliko dana hrvatska rukometna reprezentacija u sjeni je njihova izbornika

Pripreme za utakmicu sa Švedskom u sjeni su nedavnog ispada izbornika Line Červara koji je zgrozio ponašanjem i verbalnim, huškačkim napadom na novinara Jutarnjeg lista Dražena Krušelja koji ga je u svojoj kolumni prozvao najslabijom karikom reprezentacije, u izravnom javljanju, očito emocionalno potresen, čak i spomenuo “tamburanje istog novinara”.

Ali Červar za to ne mari, pa je – ljutit i ogorčen na pisanje novinara Jutarnjeg lista Dražena Krušelja, koji je ukazao na veliki propust u vođenju momčadi protiv Brazila – sam sebe prozvao najtrofejnijim trenerom na svijetu.

Batinanje novinara i prozivanje samog sebe najboljim na svijetu

“Zadnja dva dana proživljavam ovdje svašta, pogotovo od novinara Jutarnjeg lista Kušelja, koji je svašta napisao o meni. Zamolio bi gospođu Hanžeković iz tog lista i pitao je: je li to njihova politika? Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika… Ipak sam ja najtrofejniji rukometni trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju. Zvao me jedan čovjek iz Zagreba koji ga je istamburao u jednom stanu i rekao da je to loš čovjek.

Šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi… Žele me uništiti… Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga”, izjavio je pred kamerama nakon utakmice s Francuskom Lino Červar.

Međutim, potrebno je skrenuti pozornost da se u rukometnom svijetu pojavio ipak jedan trener, “malo uspješniji” Claude Onesta. Koji je s Francuskom osvojio dva olimpijska zlata (2008. i 2012. godine), tri svjetska zlata (2009., 2011. i 2015.), tri europska zlata (2006., 2010. i 2014.).

Červar se, čini se, ipak malo zaletio s izjavom…