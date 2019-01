ČERVAR SE POSUO PEPELOM NAKON JUČERAŠNJEG ISPADA: ‘Žao mi je’; Progovorio i o svom odlasku iz reprezentacije

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije ispričao se zbog jučerašnjeg verbalnog napada na novinara

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar bio je autor agresivnog verbalnog napada na novinara Jutarnjeg lista, Dražena Krušelja, nakon jučerašnje pobjede Hrvatske nad Francuskom.

Izbornik se osvrnuo na kritiku iz Krušeljeva pera u Jutarnjem listu te po njemu opalio iz svih topova. Dan kasnije, izbornik se, u razgovoru za Index, ispričao i smirio strasti.

‘Žao mi je, ispričavam se’

“Žao mi je, ispričavam se jer sam u naletu velikih emocija sinoć prozvao novinara i zadirao u njegove slobode izražavanja. Žao mi je, kažem to i u ime Hrvatskog rukometnog saveza. Trebao sam neke stvari drugačije kazati. Žao mi je zbog svega i ispričavam se. Ljudi koji nisu uz rukometnu reprezentaciju svaki dan jednostavno ne mogu razumjeti neke stvari, no to je već druga tema”, rekao je Červar.

“Naravno da ću otići s klupe reprezentacije, već sam to najavio, vratio sam se da pomognem i uvijek ću biti Hrvatskoj na raspolaganju. Rekao sam da iduće godine sigurno odlazim, no morate razumjeti da sam još uvijek na Svjetskom prvenstvu i čeka me utakmica o kojoj trenutačno razmišljam”, zaključio je.

Hrvatsku u subotu čeka utakmica za peto mjesto, s reprezentacijom Švedske.