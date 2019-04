ČERVAR OKUPIO RUKOMETAŠE UOČI SRAZA SA SRBIJOM: ‘Oslabljeni smo – ovo je ispit zrelosti!’

Hrvatski rukometaši okupili su se u Zagrebu uoči dva kvalifikacijska dvoboja s reprezentacijom Srbije

Hrvatski rukometaši pod vodstvom izbornika Line Červara okupili su se u ponedjeljak u Zagrebu i zaputili se prema Osijeku, gdje će se pripremati za dva kvalifikacijska dvoboja s reprezentacijom Srbije: prvi u četvrtak, 11. travnja, u Beogradu te drugi u nedjelju, 14. travnja, u Zadru.

Hrvatski izbornik nije mogao računati na nekolicinu ozlijeđenih igrača, ali unatoč tim izostancima ozračje u momčadi je na zavidnoj razini, a igrači znaju svoj cilj – što prije izboriti nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine.

‘Dobro je raspoloženje’

“Dobro je raspoloženje i pored toga što opet imamo objektivnih problema zbog ozljeda. Potrebna su nam još četiri boda, dvije pobjede, i naravno da bismo ih željeli što prije osvojiti. Neće biti jednostavno, posebno sada u Beogradu. Njima je to jako važna utakmica, a to će biti ispit naše mentalne snage. Moramo biti spremi na veliki otpor i borbu. Za to se moramo pripremiti psihički i taktički”, rekao je izbornik Červar koji na raspolaganju nema Cindrića, Horvata, Marića i Pavlovića, ali ima onih koji se vraćaju u reprezentativni dres.

“Drago mi je da se vratio Mamić, da su tu neki drugi igrači. Treba uvijek postojati izazov, treba imati ambicije i radovati se nastupu za reprezentaciju. Posebno je bitno da se osjeća entuzijazam, zapravo nadahnuće kad se igra za reprezentaciju. To se mora vidjeti u Beogradu.”

Povratnik Marko Mamić s nadahnućem neće imati problema.

‘Motiva mi ne nedostaje’

“Propustio sam zadnje dvije akcije. Motiva mi ne nedostaje. Što se tiče forme, neću reći da sam još na sto posto, ali sigurno sam u stanju pomoći reprezentaciji, donijeti neku dodatnu snagu”, izjavio je Mamić te dodao:

“Spreman sam na sve. Ako treba igrati 60 minuta, mogu i to, nije problem. Motiviran sam, jer me nije dugo bilo, ali nisam opterećen time koliko ću i što igrati. Želim samo pomoći.”

Hrvatskim će rukometašima u četvrtak (18 sati) u beogradskoj dvorani Aleksandra Nikolića, za uspjeh biti potrebni mirnoća i odlučnost.

‘Ne smijemo razmišljati o rezultatu, nego o igri’

“Ne smijemo razmišljati o rezultatu, nego o igri. Moramo pokazati hrabrost i da se možemo suprotstaviti neovisno o tome što smo hendikepirani. Za mene je to izazov, a i za njih bi trebao biti, jer upravo svaka takva utakmica, budući da nemamo puno dana za pripreme za Europsko prvenstvo, je prilika da se uigravamo i napravimo korak naprijed”, kaže izbornik Červar svjestan da je pred njegovom momčadi nemjerljivo manji rezultatski imperativ, ali nikako ne želi upasti u zamku podcjenjivanja suparnika koji je u prve dvije utakmice osvojio svega jedan bod.

“Oni su loše startali, ali u poraz koji su doživjeli u Švicarskoj pokazali su jako dobru igru. Očekujem da će nametnuti dinamičan rukomet, bit će vrlo agresivni i za takvu igru se moramo spremiti. Vodi ih Peruničić koji je bio jedan od najboljih igrača svijeta u svoje vrijeme. Hrabro se odlučio za mlade igrače. Ima dosta dobrih pojedinaca koji igraju u poznatim europskim klubovima. Imat ćemo ispred sebe gladnu momčad, koja je pod pritiskom, ali željna je uspjeha. A što može biti veća motivacija od pobjede nad Hrvatskom? Mi smo ipak već dva desetljeća u svjetskom vrhu. Ovo je za nas ispit zrelosti u trenutku kad smo oslabljeni.”