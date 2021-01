[VIDEO] ČERVAR NAKON UTAKMICE S JAPANOM OBJASNIO ŠTO SE ZAPRAVO DOGODILO: ‘Nije šok ovaj rezultat, nego nešto drugo…’

Nakon utakmice se oglasio izbornik Hrvatske Lino Červar koji je rekao da Hrvatska treba nešto naučiti iz ove utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je svjetsko prvenstvo u Egiptu neočekivanim remijem 29:29 protiv Japana spasivši se od poraza golom Ivana Čupića u posljednjim sekundama iz sedmerca.

“Kauboji” su skoro cijeli susret bili u zaostatku, u pojedinim trenucima i sa šest golova, da bi u zadnjim sekundama ipak iščupali remi.

Nakon utakmice se oglasio izbornik Hrvatske Lino Červar koji je rekao da Hrvatska treba nešto naučiti iz ove utakmice.

‘Karakterom smo to izvukli’

“Nije šok ovaj rezultat, nego što smo odredili da smo mi unaprijed pobjednici. Ja sam upozoravao da su oni dobra reprezentacija i samo naivan bi mislio da to nije tako. Ja sam najavio od početka da je ovo čudno prvenstvo. Nismo dobro ušli u utakmicu, vidjeli ste da je to bila praktički izgubljena utakmica, nije funkcionirala obrana, morao sam napraviti promjene, morao sam izmišljati ekipu”, rekao je Červar nakon utakmice za RTL pa dodao:

“Imali smo cilj da do poluvremena smanjimo razliku, karakterom smo to izvukli. Treba pohvaliti igrače jer su to napravili. No ovo nije put za pobjeđivati. Moramo izvući pouke. Cindrića muči ozljeda, ali je ipak pomogao. To ne ohrabruje za drugu utakmicu, tad moramo maksimalno pristupiti. Nisam zadovoljan, izvukli smo se, ali tu moramo izvući pouke za drugu utakmicu”, zaključio je Červar.

