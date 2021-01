ČERVAR NAKON UTAKMICE NIJE HTIO KOMENTIRATI SAMO JEDNU STVAR: ‘Ne bih sada pričao o tome…’

Nakon utkamice oglasio se izbornik Lino Červar koji je progovorio za RTL

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Kairu svladala Bahrein sa 28:18.

Tek u svom četvrtom nastupu na ovom SP Hrvatska je odigrala utakmicu u kojoj je dominirala od samog početka. Zahvaljujući trima obranama vratara Šege i preciznom igrom u napadu nakon manje od pet minuta već je bilo 3-0 za Hrvatsku, nakon 10 minuta ta je prednost narasla na 7:1, a potvrda odlične obrane Hrvatske pokazao je i rezultat nakon 20 minuta kada je bilo 9:2.

Do same završnice susreta Hrvatska je mirno održavala prednost od pet do sedam razlike, da bi se u posljendjih pet minuta Bahrein predao pa je Hrvatska postigla posljednjih pet golova na susretu i na kraju slavila s uvjerljivih 10 razlike.

Nakon utakmice oglasio se izbornik Lino Červar koji je progovorio za RTL.

Fokus samo na Argentini

“Dobro smo igrali, motivirani smo bili, na početku su oni imali problem probiti našu zonu, bili smo pokretljivi i agresivni. Prekršaji su bili pravovremeni. Možemo biti zadovoljni, ali predstoji nam još jedan korak, sad se moramo samo fokusirati na Argentinu. Idemo mic po mic. Cijelu ekipu treba pohvaliti za zalaganje. Nekad nam ponestaje fokus, bitno je držati kontinuitet”, rekao je Červar pa dodao:

“Mlađi igrači su dobro reagirali, moramo zaboraviti već večeras sve i koncentrirati se na sljedećeg protivnika. Imaju dva odlična vanjska i odličnog trenera. Ali moramo biti skromni i znati da borbom i angažmanom možemo do dobrih rezultata.

Na pitanje reporterke Ines Gode “Može li Hrvatska biti još bolja?” Červar je jednostavno odgovorio:

“Ne bih sad pričao o tome. Moramo se fokusirati samo na Argentinu.”

