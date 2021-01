ČERVAR NAKON ISPADANJA SA SP-A ODRŽAO NAJČUDNIJI INTERVJU: ‘Koga ste vi to očekivali da će izvući prvenstvo? Od ovog malog?!’

Izbornik Červar nije davao previše izjava proteklih nekoliko dana, ali sada je ipak odlučio stati pred kamere RTL-a

Hrvatska rukometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva teškim porazom od Danske u posljednjoj utakmici drugog kruga. Danska je slavila s 38:26 i izbacila je Hrvatsku iz natjecanja, a Kauboji su osim borbe za medalju ostali i bez izbornika Line Červara koji je najavio da odlazi po završetku natjecanja.

Izbornik Červar nije davao previše izjava proteklih nekoliko dana, ali sada je ipak odlučio stati pred kamere RTL-a kako bi objasnio što se dogodilo.

“Ja sam rekao da oni su favoriti. To su Svjetski prvaci i bez naših stožernih igrača bilo je teško očekivati da će igrači koji manje igraju, da će se moći oduprijeti Danskoj. U prvom dijelu smo se dobro držali, ali kasnije je ponestalo snage. Čestitao bi našim igračima, međutim u ovom trenutku Danska je jača”, rekao je u uvodu Červar.

Pojasnio je i razlog svoje ostavke i dao je, zapravo, poprilično neobičnu izjavu.

“Nije to neuspjeh za mene, meni je žao jer sam prenaglio s onom izjavom da je to to. Igrači su dali koliko su mogli. Moja poruka je to što sam rekao neki dan, a to je da kada volimo nekoga tko nas voli… Činimo dobro nekome tko nama čini dobro, mi bi trebali voljeti čovjeka i činiti dobro čovjeku koji nas ne voli, koji nas hoće poniziti, koji uživa da padamo, to su ljudi koji vole mrziti. To su ljudi koji su mene motivirali da budem bolji, bez milosrđa neće nam biti bolje u društvu. Jedino tako možemo regulirati odnos između oprosta i zaborava. Milosrđe je vrlo bitno da naše društvo uspije, da izgradimo bolju hrvatsku za našu djecu”, rekao je Červar.

Upitan je zatim kako je moguće da Hrvatska prošle godine osvoji srebro i igra sjajan rukomet, sada odigra ovako loše.

“Hrvatska nije mogla zaboraviti, gledali ste utakmice Eura, bili smo jako pripremljeni, a ja sam rekao da mi nismo pripremljeni za ovo natjecanje. Fale nam stožerni igrači. Duvnjak je imao koronu, bolestan je bio nedavno, on ne može raditi ono što njegovo tijelo ne može, Karačić je napustio ranije utakmicu, Stepančića nema… Koga ste vi očekivali? Očekivali ste da će ovaj mali iz Nexea to riješiti ili od ovih igrača koji imaju malo utakmica u svom klubu? Oni trebaju još puno godina trenirati da bi dobili Dansku. Ja sam mislio uzeti mlade igrače da ovdje stasaju i da se izgrade, kao što to rade mnoge reprezentacije. Bilo je reprezentacija koje su igrale prošlih godina s mladima pa su sada među najboljima… Ne može se za momčad koja je prošle godina bila doprvak da ove godine ne znaju”, rekao je Čevar.

“Poručio bi savezu i klubovima da moraju pomoći razvoju mladih igrača. Nerealno je očekivati da ćemo imati zlato, moramo imati klubove koji će proizvoditi igrače, u to moramo više uložiti, to je ključno za budućnost”, poentirao je sada već bivši izbornik.