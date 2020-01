ČERVAR NAKON FANTASTIČNE POBJEDE HRVATSKE: ‘Neki su izgubili vjeru, ali ja nisam, rekli smo na poluvremenu da ne prihvaćamo poraz’

“Zahvalio bih se publici, ovo su utakmice koje se pamte”, rekao je Lino

U dvoboju 2. kola I skupine EURA u Beču su hrvatski rukometaši pobijedili Njemačku s 25:24 i osigurali polufinale.

Pobjedu je Hrvatskoj donio gol Igora Karačića minutu i pol prije kraja, te obrana Marina Šege 13 sekundi prije kraja. Karačić je na kraju i proglašen igračem utakmice.

Kod Hrvatske je Igor Karačić zabio 7 golova, a Domagoj Duvnjak je imao pet pogodaka, dok je Nijemce predvodio Gensheimer s 4 gola.

Hrvatsku očekuju još dvoboji sa Španjolskom i Češkom.

‘Vratili smo Hrvatsku tamo gdje pripada’

Nakon utakmice oglasio se izbornik hrvatske reprezentacije Lino Červar:

“Moram se zahvaliti i čestitati igračima. Rekli smo na poluvremenu da ne prihvacamo poraz. Pokazali smo mentalnu snagu. Ova utakmica je poruka roditeljima da vole svoju djecu, a djeca da pokažu zahvalnost roditeljima”, rekao je Červar nakon utakmice za RTL.

“Mi smo nasjeli na njihovu čvrstu igru, a pored toga smo promašili i sedmerce. No pokazali smo mentalnu snagu i to dijeli vrhunske igrače od onih koji to nisu. Mi smo jedina reprezetnacija koja ima kontinuitet od 2000. godine”, rekao je hrvatski izbornik.

“Hvatali smo prednost cijelu utakmicu, ali smo pokazali da upornost pobjeduje, obrana je bila sve čvrsća prema kraju. To je bila zajednička pobjeda svih igrača. Vratili smo Hrvatsku gdje joj je mjesto, neki su izgubili nadu, ali ja nisam, kad je bila kriza, nismo klonuli. Zadnji put kad smo s njima igrali su nam oteli polufinale”, rekao je Červar koji nije propustio zahvaliti publici nakon utakmice.

“Zahvalio bih se publici, ovo su utakmice koje se pamte”, rekao je Lino.

