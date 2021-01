Kandidata za klupu Hrvatske ima puno, ovih dana se spominje Slavko Goluža, Petar Metličić, Irfan Smajlagić, a i Veselin Vujović

Lino Červar sad je već bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Nakon što se u Egiptu nismo plasirali u četvrtfinale, najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog rukometa rekao je da mu je dosta i da odlazi sa svoje pozicije.

Mnoge zamjerke izvlačile su se Červaru kroz ovo prvenstvo, a jedna od upečatljivijih bile su njegove minute odmora koje bi nerijetko postale viralne na društvenim mrežama. Červar je svoje time-outove objasnio u razgovoru za 24sata.

“Prozivaju me za to, a, zapravo, ja pucam od smijeha kad to vidim. Kad čujem da trener na minuti odmora govori Janku da doda Ivanu, a on Mirku, pa ako ne prođe onda onom drugom.. To je ubijanje kreativnosti, to je zatvor. Sve se radi kroz trening, vizualiziraju se situacijski scenariji kroz tjedan, a ne na utakmici. Nisam nikad vidio danskog izbornika da je uzeo tablu”, objasno je Červar pa nastavio:

“Pa, Vlado Stenzel bi se naježio kad bi vidio nekog s tablom. Evo, neki su analitičari došli do podataka, prateći sve time-oute, da se ni jedan posto od toga što su se dogovorili nije ostvarilo. Ni jedan posto! Španjolci su tu odlični jer igrači moraju znati tijekom utakmice sami nalaziti rješenja. Mogu oni dizati utege koliko žele, ali ako ne znaju kamo će s loptom”, zaključio je bivši izbornik Hrvatske.

JE LI BAŠ ČERVAR UPROPASTIO SVE? Prije nego dođe novi izbornik, možda bismo trebali čuti tko je, vjerojatno, glavni krivac za debakl

‘Dao bih podršku našim trenerima i igračima’

Kandidata za klupu Hrvatske ima puno, ovih dana se spominje Slavko Goluža, Petar Metličić, Irfan Smajlagić, a i Veselin Vujović ne skriva ambicije da postane novi izbornik. Červar je ti to prokomentirao.

“Poštujem njega (Veselina Vujovića op.a.) kao i svakoga. On ima specifičan pristup, to nije sporno, ali ja bih u ovoj situaciji dao podršku našim trenerima i igračima. Mi moramo prilagoditi ambicije svojoj sredini. Kako to da doprvak Europe nema bitnog kluba u Ligi prvaka, a kostur čine domaći igrači? Reprezentacija, istina, ima najveći marketing, ali prije toga moraju izrasti kvalitetni klupski igrači”, rekao je Červar.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.