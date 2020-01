ČERVAR JE ZBOG NJEGOVE ODLUKE PODIVLJAO I PSOVAO, A ŠTO ĆE TEK SADA? Sudac iz finala nije imao pojma što sudi Karačiću

Zbog njihove je odluke izbornik Lino Červar u potpunosti izgubio živce te ih je čak i opsovao

U samoj završnici utakmice finala rukometnog Eura između Hrvatske i Španjolske dogodila se poprilično zanimljiva situacija, koja je na koncu bila i presudna za pobjedu Furije. Suci Načevski i Nikolov oduzeli su loptu Hrvatskoj nakon pogreške u koracima Igora Karačića. Odluka nije bila sporna i Španjolci su u sljedećem napadu zabili za pobjedu jer ih Hrvatska više nije mogla stići.

Do kraja je ostalo minutu i pol, Španjolska je imala gol prednosti, a Karačić kreće u napad za izjednačenje, no, u jednom trenutku gubi koncentraciju i radi dosta sitnih koraka gotovo u mjestu, ali broje se kao koraci. Makedonski suci tada uzimaju loptu i daju je Španjolcima, a Dušebajev zabija gol za titulu.

E sada, zanimljiv je onaj segment kod uzimanja lopte Karačiću jer jedan od sudaca nije imao pojma što sudi. Nakon dosuđenih Koraka, Nikolov je pitao kolegu Načevskog, “Što si svirao”, ovaj mu odgovara, “Ne brini, siguran sam da su bili koraci”.

Zbog njihove je odluke izbornik Lino Červar u potpunosti izgubio živce te ih je čak i opsovao. “Ukrali su nam loptu je*em im mater bezobraznu”, vikao je Červar u timeoutu nakon gola Španjolske…

Siempre es buen momento para recordar cuando Igor Karacic decidió hacer el Camino de Santiago durante una final de un Europeo. pic.twitter.com/Pbphi3wavO — Edu Agulló Canosa (@Eduagullo) January 27, 2020

Objasnio što se dogodilo

Kasnije je Načevski za Balkan Handball objasnio što se toččno dogodilo.

“Normalno je da je teško donijeti jednu takvu odluku jer ne želiš biti taj koji će odlučiti finale Europskog prvenstva u posljednjoj minuti. Olakšavajuća stvar je da sam u tom trenutku bio 100 posto siguran da je igrač napravio barem šest koraka. Sve to, međutim, moraš odlučiti u djeliću sekunde. Nije lako suditi Španjolskoj i Hrvatskoj s obzirom na to da obje momčadi igraju jaku, ujedno i prljavu obranu, što se vidi i po broju isključenja koje imaju. Trudili smo se da svojim autoritetom i znanjem svedemo probleme na minimum i da se utakmica završi s po dva isključenja na obje strane. Tu svakako veliku ulogu ima i to što nas ti igrači cijene kao suce i ljude, zato znaju da svaka odluka koju donesemo nikad neće namjerno biti usmjerena protiv jednog”, pojasnio je.

Je li bilo pritiska?

“Pritisak uvijek postoji, a bio je puno veći s obzirom na to da smo sudili Hrvatskoj, gdje imamo puno prijatelja. Zato smo dali sve od sebe da budemo pravični i obazrivi pri svakoj odluci, nismo željeli dati povoda za negativne komentare s druge strane”, kazao je sudac finala.