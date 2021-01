ČERVAR I ŠTRLEK NAJAVILI SLJEDEĆU UTAKMICU HRVATSKE: ‘Oni su jako nezgodni, vidjeli ste jučer kakva je borba bila’

‘Drago mi je da nisu samo u prvom planu Europljani, znači da ima i s ostalih kontinenata reprezentacija koje su se pokazale u jako dobrom svjetlu i mislim da je to jako dobro za rukomet’, rekao je Štrlek

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja natjecanje na 27. Svjetskom prvenstvu u Egiptu, susretima drugog kruga. Novu skupinu uz Hrvatsku, Katar i Japan, čine još Danska, Argentina i Bahrein. Bahrein je hrvatski suparnik u drugom krugu, a utakmicu ćete moći pratiti u četvrtak od 18 sati na RTL televiziji.

U sastav Hrvatske prvi put na ovom SP-u ulazi Igor Karačić. dok će iz sastava izlaći Janko Kević. Reprezentaciji će se u večernjim satima priključiti Matej Hrstić koji je na širem popisu igrača za Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Hrvatske Lino Červar najavio je susret.

“Čekat će nas jedna isto zahtjevna utakmica. Oni su vrlo nezgodna reprezentacija, to su pokazali kad su u Katru eliminirali Katar za Olimpijske igre, a vidjeli ste jučer kakva je borba bila s Katrom. To je jedna ekipa koja je individualno jako dobra. Vanjska trojka je iznimno dobra 1 na 1, i tu možemo imati velikih problema ako ne budemo imali jednu gustu, čvrstu zonu. Znaju držati loptu, nisu rasipnici, vrlo su lukavi tako da, nipošto ih ne smijemo podcijeniti. Bit će teška utakmica. Moramo se spremiti za to. To je sada nakon puta, nakon svega, sad se moramo reorganizirati, nekako se spremiti za to, resetirati se na određeni način. Imaju tri beka, vrlo interesantna, različitog tipa ali iste igre, i u leđa nam guraju stalno, tranziciju prema naprijed imaju jako dobru. Golman zna jako dobro, obranu igraju dvije, isto kao mi 6-0, ali igraju 5-1. Doduše nju manje, inače im je osnovna zona 6-0. Ako mislimo da će sutra biti lako, to bi bio autogol kao protiv Japana”, rekao je uoči utakmice izbornik Hrvatske Lino Červar.

‘Nećemo dozvoliti iznenađenje’

Oglasio se i Štrlek.

“Vidjeli smo na prvenstvu da su utakmice u egalu, ne smijemo se zavaravati, pogotovo što je Bahrein izbacio Katar s Olimpijade, sigurno da igraju kvalitetan rukomet. Sjećam se utakmice što smo igrali u Danskoj na kvalifikacijama za Rio, ušli smo malo nervozno u utakmicu pa smo imali malo problema tako da su dobra ekipa, ali sam siguran da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo biti skoncentrirani i da nećemo dozvoliti neko iznenađenje. Drago mi je da nisu samo u prvom planu Europljani, znači da ima i s ostalih kontinenata reprezentacija koje su se pokazale u jako dobrom svjetlu i mislim da je to jako dobro za rukomet”, dodao je hrvatski reprezentativac Manuel Štrlek.

