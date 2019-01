HRVATSKA BEZ PROBLEMA POMELA JAPAN, ALI ČERVAR JE PERFEKCIONIST: ‘To me brine i to se ne smije događati’

Hrvatska je odigrala uvjerljivo slavila protiv Japana 35:27

Hrvatska je u drugoj utakmici Svjetskog rukometnog prvenstva bila uvjerljiva i pobijedila Japan sa 35-27. U prvoj utakmici Kauboji su bili bolji od Islanda, te sa stopostotnim učinkom idu na noge Makedoniji u ponedjeljak.

HRVATSKA – JAPAN 35-27: Kauboji s lakoćom pomeli Japan i došli do uvjerljive druge pobjede

“Japanci se nisu predavali. Čestitam igračima, odigrali smo dobro. Dosta sam rotirao, čuvali smo Cindrića. Bilo je dobrih momenata, publika je bila sjajna. Imamo četiri boda, ali moramo biti oprezni. Naš prvi cilj su Olimpijske igre, a to neće biti lako. Bit će teško protiv Makedonije, ne smijemo biti zadovoljni s ova četiri boda”, rekao je izbornik Lino Červar za RTL nakon utakmice.

‘Moramo ispraviti neke pogreške’

No, zabrinut je brojem izgubljenih lopti. “Moramo ispraviti neke pogreške – ako ciljamo na više moramo više i dati, ima prostora za napredak. Moramo biti čvršći u obrani, kasnije smo se i opustili, a to se ne smije događati u velikim utakmicama. Bilo je i tehničkih pogrešaka, vjerojatno zbog opuštanja”, dodao je Červar.

“Ovakav protivnik igra onoliko dobro koliko mi dozvoljavamo. Bili smo brzi i koncentrirani, ali smo gubili dosta lopti. To me brine i to se ne smije događati. Preko 10 izgubljenih lopti nije dobro”, upozorio je izbornik za kraj.