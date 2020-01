ČEKA NAS PAKAO PROTIV NORVEŠKE, ALI IMAJU I ONI SLABU TOČKU: ‘Nećemo se smjeti dati isprovocirati, a posebno jedno’

Razgovarali smo nakon utakmice Hrvatske i Španjolske s proslavljenim Slavkom Golužom (48)

Kao što se i pretpostavljalo, za finale Europskog rukometnog prvenstva igrat ćemo protiv jake Norveške. Hrvatska je zaključila drugi krug natjecanja neodlučenim ishodom protiv Španjolske u Beču 22:22 (11:12) i na koncu je zbog slabije razlike pogodaka osvojila drugo mjesto u grupi 1, međutim i prije ove utakmice je osigurala polufinale. Utakmicu Hrvatske i Španjolske u izravnom prijenosu iz Beča u srijedu poslijepodne, mogli ste gledati na RTL televiziji i RTLplayju, kao i tekstualno pratiti na portalu Net.hr i Sportnet.

Luku Cindrića zbog ozljede odmarali za polufinale

Hrvatska je i bez jednog Luke Cindrića ostala neporažena u dvoboju sa Španjolcima u čudnoj utakmici, koju su izabranici Line Červara okončali sa serijom 8-2 i imali zadnji šut za pobjedu, ali je Duvnjak promašio. Hrvatska je već dio utakmice bila na rubu poraza, u 40. minuti je gubila sa čak šest razlike (12-18), međutim fantastičnom završnicom umalo je stigla do pobjede, a Španjolci su u zadnjih 15 minuta zabili samo dva gola, do čega jedan iz sedmerca.

[FOTO, VIDEO] HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 22:22: Nevjerojatni Kauboji preokrenuli -6 i imali šut za pobjedu, ali Dule je promašio; Ozlijedio se Karačić

Ponovno pokazali karakter, ali i zadobili brigu i oko Karačića

Dobra vijest je da su naši rukometaši ponovno na turniru preokrenuli utakmicu. Gubili su protiv Španjolske i 6 razlike, ali su se vratili i ponovno pokazali karakter… No, loša vijest je da se ozlijedio Igor Karačić, naš najbolji strijelac na turniru s 29 golova iz 45 pokušaja, ukupno deseti strijelac EP-a s 64 % realizacije. Zadobio je jedan nezgodni udarac u desno koljeno, pomogli su mu da izađe s terena, a poslije je odšepao po nagradu za najboljeg igrača utakmice. Nije dobro što ga je, kako je to javila RTL-ova reporterka Ines Goda, pokazivao da ga boli, kako se koljeno hladilo…

Sagosen je pakleni igrač

Norvežani, s druge strane, pokazali su širinu i moć protiv uporne i nezgodne Slovenije. Iako su igrali bez Sandera Sagosena, uvjerljivo najboljeg strijelca turnira s 51 golom. Sagosen je motor pokretač svega u Norveškoj. Spomenutih 51 gol zabio je iz 76 pokušaja, što je vrlo visokih 67 %.

Lijevo krilo Joendal Magnus također je izuzetno opasan igrač, a to je i on potvrdio na ovom turniru s 27 golova iz 38 pokušaja, što je 71% realizacije. Hrvatska je protiv Španjolske imala ukupno 35 pokušaja na gol Španjolske, uz realizaciju 61 % u odnosu na 63% Španjolske.

‘Vidio se veliki respekt Španjolaca prema nama’

“Iz mog kuta gledano, vidio se veliki respekt Španjolaca prema nama iz početka, no vidjelo se i da obje momčadi nisu na 100 % svojih ukupnih mogućnosti. Zato je bila takva utakmica u prvom dijelu. Poslije toga, mi smo zaredali s greškama. Oni su se odvojili. Moram kazati kako nismo dobro u početku stajali s tom 5-1 obranom i zato je kud i kamo bolja solucija vratiti se u 6-0 obranu, iz razloga što Španjolci nemaju nekakvog izrazitog šutera iz vana. Samo zatvarati pivotmena i tu smo se dosta dobro branili. Međutim, napravili smo neke pogreške u drugom poluvremenu gdje su se Španjolci odvojili. Počeli su rotirati, Lino je stavio mlade snage i mi smo se vratili u utakmicu. Na kraju šteta one lopte što je Duvnjak zapucao”, kazao nam je proslavljeni bivši hrvatski rukometa i bivši izbornik Hrvatske, sad trener slovačkog Tatrana iz Prešova Slavko Goluža i nastavio:

‘Malo je Duvnjakova lopta mogla ići u gol’

“Malo je Duvnjakova lopta mogla ići u gol. Bez obzira na sve, kad se pogleda utakmica, konačni ishod je realan. Evidentno je da smo mi, da nije igrao cijelu utakmicu Luka Cindrić. Osobno, ne znam razlog tome. Je li to dogovor s izbornikom Červarom i Kajbom iz liječničke službe, fizoterapeutom. To oni znaju bolje… Činjenica je da je Karačić, ne daj Bože da nešto bude s njim jer je on bio taj koji je povukao ovaj dvoboj, bio izvanredan, isto kao i Šego. Imao je sedam obrana i jedan sedmerac. Prema tome, najvažnije je sad da se oni regeneriraju i maksimalno s e pripreme za utakmicu koja slijedi. Evidentno je da Norvežani imaju samo jedan polaz na tu našu 5-1 obranu. Ključ će biti igrati na visokom nivou svih 60 minuta obranu. Pokušati zabti neki lagani pogodak”, objašnjava nam Slavko Goluža i otkriva slabu norvešku točku, te zaključuje:

O Norveškoj: ‘Oni su u duelu jako čvrsti i agresivni’

“U napadu, oni su u duelu jako čvrsti, agresivni, stalno su u kontaktu. Nećemo se smjeti dati isprovocirati. Mislim da je veći pritisak na njima, nego na nama. Ne smijemo razbraniti njihove golmane, da ne bi otišli u provaliju. To nikako… Moramo spriječiti tehničke greške na nekih desetak metara i te njihove lagane polukontre i kontre, kojima melju suparnika. Dosta zabijaju tih laganih golova. Mislim da su šanse 50:50. Prema tome, idemo se potući pa što kod Bog da. Mislim da će Lino napraviti dobru analizu i ove utakmice, kao i utakmice suparnika. Ne sumnjam da ćemo biti na nivou. Samo daj Bože da bude sve dobro s Cindrićem i Karačićem”.

Polufinalni susreti su na rasporedu u petak u Stockholmu u 18:00 i 20:30 sati, susret za broncu je u subotu (18:30), dok je finale u nedjelju u 16:30 sati. I taj dvoboj moći ćete gledati na RTL televiziji i RTLplayju, kao i tekstualno pratiti u izravnom prijenosu i na portalima Net.hr i Sportnet.