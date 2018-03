Božo Sušec: 'Goluža jednostavno nije taj lider'

Hrvatska rukometna reprezentacija proživljava neizvjesne trenutke na Europskom prvenstvu u Danskoj. Kauboji su izgubili od Francuske, bore se za polufinale, a njihovu igru u režiji Slavka Goluže prokomentirao je za Sportski.net legendarni komentator i rukometni stručnjak Božo Sušec.

Vaša ocjena dosadašnjeg nastupa Hrvatske na Europskom prvenstvu u Danskoj.

Pa za početak, mislim da su četiri reprezentacije nešto jače od ostalih, a to su Francuska i Danska, koje su već praktički osigurale nastup u polufinalu, i tu su Hrvatska i Španjolska, koje to trebaju potvrditi. Mislim da imamo moć za borbu za medalju, ali ima tu još dosta nedorečenosti. Utakmica protiv Rusa je pokazala da igrači koji su dosad bili u drugom planu znaju igrati rukomet. Pa mi koji pratimo rukomet znamo kako Slišković igra ove sezone, znamo da igra odlično, dao je četiri, pet golova, malo lopti je potrošio protiv Rusa, Ninčević isto stopostotni učinak, Buntić stopostotni učinak… Tako da je taj raspored korištenja igrača malo upitan. A zbog toga dolazi do onoga što smo imali s Francuskom.

Na što točno mislite?

Pa sigurno ne postoji niti jedan čovjek na svijetu koji može odigrati 60 minuta ovakvim ritmom u obrani i napadu na srednjem vanjskom protiv Francuske. Duvnjak se užasno puno troši i zato je na toj utakmici bio slabiji nego što smo očekivali.

Kako objašnjavate da se Duvnjaka tako nemilice troši, a jedan Drago Vuković, koji bi ga mogao zamijeniti, gotovo da i ne igra?

Nevjerojatno je da Goluža nema povjerenja u jednog Vukovića koji to može odigrati, koji nije samo zamjena, da se Duvnjak malo odmori. Uostalom, vidjeli smo već da Vuković može odigrati odlično. I to je čudno. I vidjeli smo kako to Goluža vodi, da je bio dosta izvan sebe, ajde recimo to tako, u onim trenucima kad se rasplitala utakmica s Francuskom.

//www.youtube.com/embed/eKHxTcd0RQQ

Već godinama sjajno igramo sa srednje jakim reprezentacijama, a kad dođemo do najjačih, padamo. Koliki je krivac upravo Goluža, koji se, pogotovo u tim infarktnim utakmicama, više ponaša kao igrač nego kao izbornik?

Slažem se. Često se toliko unese u igru kao da je igrač i kao da zaboravi da je on taj koji mora druge primiriti i dati im nekakav koristan savjet i uputu. Zato je Zovko tu da nešto mirno nešto kaže, kao što je bio Pipe Smajlagić uz Linu Červara. U početku, u prvoj fazi, dok smo osvajali zlata, ne? Ali Goluža jednostavno nije taj lider, nema tih osobina. Ali to ti je tako. Zašto je morao otići jedan Pipe koji je mislio svojom glavom i tako dalje. Pipe strašno kuži rukomet, u tu grupu ovih posljednjih godina spadaju on i Kljaić. Šteta je to. Mi smo uvijek među pet, šest, najčešće i među četiri. Ali šteta je za sve ove naše generacije, mi smo zlata osvajali samo 2003. i 2004., kasnije smo sve odlučujuće utakmice izgubili.

Kakve su nam šanse protiv Danske u polufinalu, ako prođemo?

Morali bismo odigrati svoju najbolju utakmicu na prvenstvu. Da nam ide baš sve. Objektivno, oni su za nijansu jači. Ja mislim ovako. Danska, Hrvatska, Francuska, Španjolska, kad bi se sve izvagalo, to je po meni realan omjer snaga.

Dansku stavljate kao prvu zbog realne snage ili zbog faktora domaćinstva?

I zbog faktora domaćinstva, naravno, ne možeš na to zaboraviti. Ali to još samo u polufinalu ima kakav-takav utjecaj. U finalu nema više nikakav, osim navijača, nema više sudaca i sličnih stvari.