Nakon Leona Šušnje, Lovre Mihića i mladog golmana Dominika Kuzmanovića, elitni "bombarder" Luka Šebetić (28 godina, 198 cm - 93 kg), ubojiti desni vanjski njemačkog GWD Mindena, čovjek s topom u lijevoj ruci i uz Ivana Martinovića rukometaš koji će na toj poziciji trebati dati najviše na nadolazećem SP-u od 11. do 29. siječnja 2023.

Inače, GWD Minden u posljednjem je kolu Bundeslige izgubio od Kiela Domagoja Duvnjaka 36-29.

Jer, na desnom vanjskom, taj šut izvana, otvaranje suparničkih obrana, sve to i više od toga Luka će trebati činiti.

Šebetić je bio ozlijeđen, nakon čega se vratio svim naporima najjače rukometne lige svijeta, Bundeslige. Izbornik Hrvoje Horvat se nada kako će mu Luka moći dati ono najbolje od sebe. Trebao bi moći, jer je motiviran, dobrog duha, spreman i željan igre i dokazivanja, željan je pomoći svojim suigračima.

"Zajedništvo znači da svi trebamo disati kao jedan, a u obrani ćemo to morati raditi, biti kao jedan. Rukometna reprezentacija uvijek je imala to zajedništvo i sad to gradimo na pripremama. Bit će to sve dobro, kad dođe moment na eksploziju. Svjesni smo svih kritika, čuješ ih, ne možeš od toga pobjeći na kraju krajeva. Javno je to i svjesni smo toga. Sve dođe do tebe nekako. I s tim stvarima mi kao ekipa moramo znati što i zašto radimo. Moramo ostati unutar svog kruga, fokusirani na ono što radimo", govori nam Luka Šebetić.

