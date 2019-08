Body and Mind preuzima kondicijsku pripremu i sportsku dijagnostiku Beijing Sport University, novog člana SEHA Gazprom League

Beijing Sport University došao je u Hrvatsku s namjerom da digne razinu kineskog rukometa i pripremi se za Azijske zimske igre koje će se održati 2022. godine

Potpisivanjem ugovora o suradnji, Body & Mind Sport Performance Center počinje voditi brigu o kompletnoj pripremi i sportskoj dijagnostici kineske momčadi Beijing Sport University koja će zaigrati u novoj sezoni SEHA – Gazprom League. S njima trenutno radi i kondicijski trener Ilija Krčalić koji je član stručnog stožera. Plan Body & Mind franšize je na temelju posebnih metoda rada kreirati trenažni program za igrače koji će rezultirati boljim performansama, prevencijom ozljeda i vrhunskim sportskim rezultatima.

Beijing Sport University došao je u Hrvatsku s namjerom da digne razinu kineskog rukometa i pripremi se za Azijske zimske igre koje će se održati 2022. godine, a ovdje će boraviti dvije godine. Body & Mind je zadužen za kompletnu kondicijsku pripremu od dijagnostike do prevencijskih protokola te razvoja sposobnosti. Kineski igrači su na početku prošli nekoliko inicijalnih testova, a proći će i kompletnu dijagnostiku u Body & Mind labu. Obavit će i posturalnu analizu te će na temelju toga svaki igrač imati individualizirani karton po kojem će raditi kako bi ispravio svoje deficite.

„Suradnja s kineskim sveučilištem i dvadesetak njihovih izabranih rukometaša, velika je prilika za Body & Mind franšizu, naš sustav rada i daljnji napredak. Želimo da se za nas čuje širom svijeta. Progressive Performance System, naš sustav kondicijske pripreme je suvremen i funkcionalan te želimo svima dokazati da se ovdje radi kako treba i da to stvaramo već niz godina. Naša priča je visoko standardizirana i na najvišem nivou, a vjerujemo da ćemo to pokazati i rezultatima, kako individualnim tako i momčadskim. Želimo postići napredak u svakom segmentu kondicijske pripreme, a posebno odabirom kvalitetnih prevencijskih protokola unaprijediti zdravlje svih sportaša te minimizirati broj ozljeda. To nam je primarni cilj.“, izjavio je Ilija Krčalić, kondicijski trener iz Body & Minda.

„Sport Performance Centar je vrlo profesionalan, a treneri i oprema koju koristimo su na najvišem nivou. Treneri s kojima radimo su vrlo iskusni, stručni i pažljivi prema svakome od nas zato što kreiraju nama prilagođene planove. Od kad smo počeli trenirati promijenili smo svoje svakodnevne navike i postajemo jači svakim treningom. Očekujem da ćemo poboljšati svoje fizičke sposobnosti i na kraju dobro igrati u SEHA – Gazprom ligi.“, ovim je povodom izjavio Xie Quinglong, igrač momčadi Beijing Sport University, nove momčadi u SEHA ligi.