BIVŠI IZBORNIK ANALIZIRA: ‘Mučili smo se, postoji grč, ali nisam negativan… Najvažnije je ono što slijedi u ožujku. Samo da svi ostanu zdravi’

Utakmicu Angole i Hrvatske na SP-u u Egiptu za Net.hr komentira Slavko Goluža

Proslavljeni rukometaš i bivši hrvatski izbornik, sad trener RK Tatran Prešov Slavko Goluža, jedan je od rijetkih koji nisu remi protiv Japana shvatili tako tragično, dramatično. Za njega je najvažniji ožujak kad su na redu kvalifikacije za Olimpijske igre.

ANGOLA – HRVATSKA 20:28: Kauboji u drugom dijelu konačno pokazali svoje pravo lice i uzeli prva dva boda; Drugi krug je siguran!

“Najvažnije za naše rukometaši je ono što slijedi u ožujku, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre. Samo da svi ostanu zdravi. To je ono što je važnije od ovog nastupa na SP-u koji ne donosi ‘ništa’, nego samo prestiž”, kazao nam je Slavko Goluža nakon utakmice Angole i Hrvatske u Aleksandriji, u kojoj su naši rukometaši pobijedili 28:20.

Prvo poluvrijeme donijelo muku

Prvo poluvrijeme donijelo je tešku muku hrvatske reprezentacije, veliki grč, a sve kao posljedica onog nesretnog Japana na startu prvenstva. Slaže se s tim i Slavko Goluža…

“Pa dobro, evidentno da je kod dečkiju postojao grč, malo nervoze. Zato smo se i mučili na početku. Oni su zabijali neke slučajne golove u toj našoj 5-1 obrani. Međutim, u drugom poluvremenu kad se malo opustila ruka sve je to došlo na svoje mjesto. Važna pobjeda, važno da se Duvnjak koliko-toliko sačuvao. Ostalim igračima bi se trebalo vratiti samopouzdanje poslije ovakve utakmice. Sad se trebaju regenerirati, pripremiti za sljedeću utakmicu. Nema tu puno filozofija i priče”, ističe nam Slavko Goluža.

Protiv nominalno najslabije reprezentacije u skupini Hrvatska je do pobjede stigla tek u drugom poluvremenu. U prvih 30 minuta momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, nakon prvih 15 minuta bilo je 6:4 za Angolu samo da bi Hrvatska serijom 4-0 preuzela prednost, a u toj seriji vrlo je važan bio i obranjeni sedmerac Pešića. No, nakon što je Hrvatska po prvi put stigla do dva gola prednosti uslijedilo je isključenje Mamića što je Angola iskoristila za postizanje tri gola u nizu i prednost 9:8. Odmah nas je taj trenutak nekako podsjetio na Japan, koji je očito bio u glavama naših rukometaša još u tih prvih 30 minuta…

Ipak, Hrvatska je s dva gola u posljednjoj minuti prvog poluvremena stigla do vodstva 12:11 pred odmor. Lino Červar je ovog puta naglasak stavio na obranu koja je bila kritizirana protiv Japana, jer je Lino forsirao 5-1 protiv jedne brze momčadi, umjesto adekvatnijih 6-0. Bila je to, ovog puta, naša klasična 5-1 bez Davida Mandića i tog toliko prozivanog u posljednja dva dana desnog vanjskog. U obrani je desnu stranu branio Brozović a ne Horvat, a na Mandićevoj strani to je radio Mamić, dok je na kraju bio Manuel Štrlek. Ivan Čupić dobro je to iskoristio u napadu…

Kević, igrač koji je u reprezentaciju ušao umjesto ozlijeđenog Luke Cindrića, mijenjao je Iliju Brozovića u ofenzivnom dijelu igre i u potpunosti oslobodio ruku. Trenutno u reprezentaciji, prema onom što smo dosad vidjeli, Martinović je daleko najraspoloženiji. Nismo bili nešto posebno brzi, ali na svu sreću Angola nije Japan koji igra puno brže i koji nas je tom brzinom, između ostalog, razbio prije dva dana…

“Mislim da su igrači svjesni svega, stožer je napravio sve da igrače vrati nakon lošije izvedbe protiv Japana. Međutim, ne treba uopće Japan podcijenjivati, ne treba podcijenjivati ni Katar, ne treba niti jednu momčad podcijenjivati. Pogotovo u današnje vrijeme. Nisu to prave vrijednosti da tako kažem. Reprezentacije koje su duže na okupu, to se jako dobro vidi na ovom turniru. Međutim, vjerujem u naše momke, u stručni stožer, da će se oni iz utakmice u utakmicu dizati u formi. Trebamo biti pozitivni. I samo polako. Neće biti lako nikome na ovom turniru, pa ni Hrvatskoj. Najvažnije da svi budu zdravi i ja se nadam da će s jednom kompaktnošću, kad se malo ruka opusti, vidi se da su još u grču, zato im svi trebamo dati podršku. Onda kad nestane grča, onda će krenuti, objašnjava nam Slavko Goluža.

Ivan Martinović ponovno je oduševio. Nakon što je protiv Japana ušavši s klupe zabio tri gola iz tri pokušaja, u susretu u kojem je neobjašnjivo drugo poluvrijeme prosijedio na klupi, ovog je puta Lino dao Martinoviću veću minutažu. Ovaj mu je to vratio s pet golova, te je bio drugi najbolji strijelac Hrvatske, nakon Ivana Čupića koji je zabio 6. Postali smo opasniji ulaskom Martinovića u napadu, Duvnjak je otišao na klupu, jer smo shvatili da nema smisla trošiti ga protiv Angole punu minutažu. Opak je igrač Martinović, Hrvatska u njemu ima strašnog igrača.

‘Vjerujem u Hrvatsku i navijam za Hrvatsku. Treba vjerovati u igrače, stožer, oni rade najbolje što mogu’

“Znate što, nikad mi nismo isticali pojedince. Mi smo uvijek govorili da je momčad naš najbolji igrač i momčad uvijek iznjedri, izbaci pojedinca. Ono što vjerujem da ćemo mi u nastavku turnira puno bolje stajati u obrani. Vidi se da su im malo i noge teške. Vidi se da su im bile jake pripreme. Ja samo pričam ono što vidim. Ne treba biti negativan, treba im dati podršku. Ja navijam za Hrvatsku, ja vjerujem u Hrvatsku. Mislim da smo u nekim trenucima protiv Angole istrčali dobro tih par polukontri, gdje smo dali lagane golova. Imali su dobru gustoću, ima tu detalja koji se mogu popraviti ali trenutno ti detalji nisu baš dobri jer su teške noge i ruka je malo u grči.

Ono što mene veseli je da je Ivan Čupić doigrao dobru utakmicu, veseli me Marić što u obje dosadašnje utakmice na turniru ima dobar postotak, Duvnjak je na nivou, Martinović je tu, Pešić je isto OK. Iz utakmice u utakmicu ćemo rasti, ne treba dramatizirati, ali isto tako situacija je takva kakva je, prvenstvo je takvo kako je i moramo sve sagledati. Po meni, ovo SP ništa ne nosi, kvalifikacije za OI su ispred nas. Mi smo izborili odlazak na Euro. Ovo prvenstvo je za prestiž. Prea tome, trebamo biti mirni, fokusirani i koncetrirani,i naravno pozitivni. Svi bi mi htjeli da letimo po terenu, da smo izvrsni, ali to ponekad ne ide. I vrhunski igrači znaju zatajiti, a ne mladost koju mi imamo. Ne gledam to tako negativno, nisam negativno ni gledao nakon remija protiv Japana prije dva dana. Mi njih jednostavno nismo uspijeli probiti, oni su nas napočetku iznenadili s tim laganim pogocima i poslije se teško vratiti.

Nisam negativan, ne gledam to tragično, ostaje samo žal što nismo kompletni. Ostaje žal što je otpao Luka Cindrić, ostaje žal što u rosteru još nema Karačića i Šege, sve bi to bilo drugačije. Stoga, moramo biti pozitivni. Pobijedili smo utakmicu, uzeli dva boda, nitko se nije ozlijedio. Momci su dobili svoju minutažu. Idemo se dalje fokusirati, čeka nas taj Katar. Polako, idemo iz utakmice u utakmicu. Neodlučan ishod neodlučan ishod, ništa nama taj remi protiv Japana nije značio, da tako kažemo. Moramo slaviti protiv Katara. Bilo je dosta pozitivnih stvari i u toj prvoj utakmici, ali eto. Svi gledaju da je to kao Japan, a taj Japan je na prošlom prvenstvu odigrao jako dobar turnir. Znali su gubiti utakmice u drugim poluvremenima kad im je nedostajalo energije i tog jednog turnirskog načina igranja. Međutim, oni su sad imali najviše vremena za pripremu. Opet da kažem, vjerujem u Hrvatsku i navijam za Hrvatsku. Treba vjerovati u igrače, stožer, oni rade najbolje što mogu u ovom trenutku”, zaključio je Slavko Goluža.

