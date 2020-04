Jako teško će biti rukometašima i kad se nastavi igrati. Slijede Olimpijske igre, a znamo da je ritam profesinalnog rukometaša ubitačan

Rukomet je “u frižideru”. Mađari su već otkazali rukomet za ovu sezonu, a ne zna se još hoće li se nastaviti njemačko prvenstvo u kojem nastupa najbolji hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak.

Kapetan Kauboja javio se iz Kiela te u razgovoru za RTL otkrio kakvo je stanje s kod njega dok čeka da se smiri pandemja koronavirusa.

“Jedino što odem svaki dan u dvoranu trenirati individualno. U sklopu dvorane je i teretana, tako da sat, sat i pol vremena provedem u dvorani. Poslije toga dođem doma, uživam sa suprugom. Evo lijepo vrijeme nam je u Kielu tako da izađemo na terasu, popijemo kavu”, rekao je Duvnjak.

Igrali protiv osam zaraženih

U njemačkoj rukometnoj Bundesligi se prvi zarazio Danac Mads Mensah Larsen iz Lowena. Problem za Kiel je bio što su posljednju utakmicu igrali baš protiv njih.

“Bilo je neugodno jer igrali smo tu zadnju utakmicu protiv ekipe u kojoj je bilo osam zaraženih i trener također. S tim trenerom sam ja bio u Hamburgu, bio mi je trener u Hamburgu tako da sam ja i prije i poslije utakmice jako puno s njim pričao. Ali eto, sve je dobro ispalo”, ispričao je Dule.

Nitko iz Kiela se, srećom, nije zarazio, a Nijemci planiraju nastavak za 16. svibnja, ali hrvatski rukometaš je jako skeptičan. Duvnjak misli da je se ove sezone rukomet više neće igrati u Njemačkoj.

Iz ubitačnog tempa u karantenu

Jako teško će biti rukometašima i kad se nastavi igrati. Slijede Olimpijske igre, a znamo da je ritam profesinalnog rukometaša ubitačan.

“Sva sreća mi smo se već kvalificirali za svjetsko prvenstvo u Egiptu tako da nam je jako dobro došlo to drugo mjesto na Europskom prvenstvu. Čekamo informacije, da će biti naporno bit će, ali tako kako nama, tako i svima”, rekao je Duvnjak te se osvrnuo i na izbornika Červara koji je rekao da bi volio voditi Hrvatsku posljednji put na Olimpijskim igrama.

“Ja kao kapetan u ime cijele ekipe mogu reći da izbornik ima punu podršku našu. Ja se nadam da će on biti zdrav i motiviran kao i do sada pa neka to Savez odluči”, rekao je Duvnjak te poslao poruku svima u Hrvatskoj:

“Ostanite zdravi, ostanite doma i ja sam uvjeren da će ova teška situacija brzo proći. Veliki pozdrav iz Njemačke, iz Kiela”, zaključio je kapetan Kauboja.