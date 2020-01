Hrvatska je ključnu prednost u utakmici izgradila između 9. i 25. minute prvog poluvremena kada se serijom 7-1 odvojila na 10:5

Bila je ovo najbolja predstava hrvatskih rukometaša dosad na Europskom prvenstvu. Igra za medalju! Hrvatska je u prvom kolu skupine 1 drugog kruga natjecanja svladala domaćina Austriju s 27:23 (13:8). Utakmicu ste mogli gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a također ju tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Na RTL-u uoči utakmice, od 17 i 15, mogli ste pratiti emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’, u kojoj stručne komentare daju Petar Metličić i Drago Vuković, dok je nakon utakmice uslijedila završna analiza dvoboja.

[FOTO, VIDEO] HRVATSKA – AUSTRIJA 27:23: Kauboji u Wienner Stadthalleu pokazali igru za medalju; Bila je to rapsodija

SVE NAJVAŽNIJE O RUKOMETNOM EURU ČITAJTE – OVDJE.

Koncetriranost

No, više od dva boda dojmila je koncetriranost tijekom utakmice, odnosno nedopuštanje Austrijancima da nas ugroze. Za razliku od prva tri susreta na turniru, crna rupa koju smo imali bila je minimalna, možemo slobodno reći jedva vidljiva…

Pogledaj fotogaleriju

Od 7. do 12. minute bili smo bez gola, sve dok David Mandić nije prekinuo mini krizu. I to je bilo to od Austrijanaca. Vodili su 4:3 i više od toga nisu mogli. Gotovo 10 minuta Austrija je u prvom dijelu bila bez gola, Hrvatska je podigla igru u obrani i postigla peti gol u nizu u 18. minuti za 8:4.

Ključnu prednost u utakmici izgradili između 9. i 25. minute

Hrvatska je ključnu prednost u utakmici izgradila između 9. i 25. minute prvog poluvremena kada se serijom 7-1 odvojila na 10:5. Tijekom tog razdoblja odlično je funkcionirala obrana 5-1 s Domagojem Duvnjakom kao prednjim igračem koja je natjerala Austrijance na čak devet izgubljenih lopti u prvom poluvremenu, a i doza sreće je bila na strani Hrvatske, jer je četiri od pet šutova Austrijanaca završavalo na okviru gola.

The powerful @lukastepancic played a key role in @HRStwitt's 🇭🇷 victory against @HandballAustria 🇦🇹 tonight and was named @grundfos player of the match!

👍 pic.twitter.com/0Uz7gBjLQg — EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2020

Nakon prvih pola sata utakmice sveli smo Austrijance samo na 8 golova. Bilyk, austrijski najbolji rukometaš, zabio je tek jedan gol u prvom poluvremenu. Odlično nam je funkcionira obrana u prvom poluvremenu, dok smo u napadu brzi…

“Slažem se s vama da je ovo bila najbolja utakmica Hrvatske na Euru do sad. Sam pokazatelj toga je i to da smo primili 23 gola od domaćina europskog prvenstva, momčadi koja je u prvoj fazi turnira ostvarila sve tri pobjede i u nastavak prenijela dva boda. To je pokazatelj i da dečki ostavljaju srce na terenu i da se fokusiraju maksimalno na obranu, a obrana je odlika pobjedničkih momčadi”, kazao nam je jedan od naših najboljih mladih rukometaša, zvijezda Nexea iz Našica Halil Jaganjac.

Ubojiti šuter s topom u desnoj ruci

Iako se nije našao na popisu od 28 igrača koji su prijavljeni za kontinentalnu smotru najboljih zbog ozljede glave koju je imao i operacije na koju je morao ići zbog toga, a što ga je udaljilo od terena, Jaganjac je, kao velika hrvatska nada i perspektiva, pomogao izborniku Lini Červaru i reprezentaciji u fazi priprema dok nacionalna vrsta još nije bila kompletirana. Nakon ozljede odigrao je nekoliko utakmica. Premalo da bi izborio svoje mjesto u reprezentaciji. No, ono što je potpisnika ovog teksta dojmilo je stabilnost u glavi i maksimalna posvećenost kolektivu, koju ovaj 21-godišnji ubojiti šuter s topom u desnoj ruci – posjeduje!

‘Kroz obranu sve greške koje se naprave u napadu mogu se kompenzirati’

“Kroz obranu sve greške koje se naprave u napadu mogu se kompenzirati. Duvnjak na tom prednjem u 5-1 obrani igra maestralno, opstruira liniju dodavanja između vanjskih igrača. Ako ne ukrade loptu natjera protivnika na grešku, da baci loptu u aut, i to radi čitav turnir strašno dobro. Kapetan radi puno malih stvari koje se na prvu ne primjete okom, ali ono što on znači za našu obranu ne može se opisati riječima. Obrana naše reprezentacije s njim i bez njega je razlika nebo i zemlja. Pravi je kapetan, pravi vođa i ako nastavi ovako na turniru možemo daleko dogurati”.

U nastavku utakmice Austrija se niti jednom nije uspjela primaknuti na manje od četiri gola razlike. Kada bi domaćini i zaprijetili približavanjem, u tome ih je s nekoliko odličnih obrana spriječio Marin Šego, koji je u prvom poluvremenu imao tek jednu obranu, dok se razbranio u drugom…

‘Svaki kotačić se mora vrtjeti, svi moraju igrati, moramo biti kao jedan’

“Ma nema potrebe da nikog pojedinačno ističem. Svatko je ugradio svoj dio u pobjedu. Svaki kotačić se mora vrtjeti, svi moraju igrati, moramo biti kao jedan. I bili smo kao jedan. Svaki put netko drugi zablista i mislim da je to jako važno. Tako se osvajaju i medalje”.

Bilyk je na kraju zabio svega 3 gola. To je još jedan dokaz o sjajnoj obrani. Iako smo u drugom dijelu pali u tom segmentu igre, ali smo bili organizirani, koncetrirani, pa smo u napadu to kompenzirali, kao i udvajanjem Bilyk…

“To je pokazatelj koliko su naši bili koncetrirani i odradili zadano. Stručni stožer je, zajedno s čitavom momčadi, napravio dobar skauting Austrije. Koncetrirali smo se na njega čitavu utakmicu. On je čitavo vrijeme bio udvojen, cijelo vrijeme su ga čuvala dvojica. On se zato morao riješavati lopte i dovelo ga se u tešku situaciju. Puno je lopti izgubio, nije mogao šutirati lako, to ga je sigurno činilo nervoznim. A kad najjaču kariku momčadi učinite nervoznom, onda je čitava momčad nervozna. Mislim da smo i taktički, borbeno, kao i tehnički, odigrali čitavu utakmicu”.

Slijedi najteža utakmica na turniru do sad – Njemačka

Slijedi najteža utakmica na turniru do sad. U subotu od 20 i 30 čeka naše rukometaše obračun s jednim od favorita natjecanja, Njemačkom. I tu ćete utakmicu moći gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a također ju tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Na RTL-u uoči utakmice, također ćete moći pratiti emisiju “Vrijeme je za rukomet”, a nakon utakmice slijedi i završna analiza dvoboja naših legendi Metličića i Vukovića, kao i uvijek…

“To će biti rovovska bitka. I jedna i druga momčad, bez obzira kako su Nijemci odigrali do sad, su borbeni. Bit će to neka sasvim druga utakmica, možemo reći da je ovo novo natjecanje. Oni su isto ratnici u obrani i iz defenzive im kreće igra, isto kao i nama. Bit će utakmica jako zahtjevna, morat ćemo se potući s njima da bi uzeli dva boda”, zaključio je Halil Jaganjac.