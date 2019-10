BEZ DLAKE NA JEZIKU O RAK RANI NAŠEG RUKOMETA: Izbornik zabrinuo naciju izjavom o Duvnjaku i istinom o PPD Zagrebu; ‘To me baš ljuti’

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske muške rukometne A reprezentacije Hrvatske Linom Červarom

Hrvatska rukometna reprezentacija odradila je dvije prijateljske utakmice s Njemačkom koje ste u izravnom prijenosu mogli pratiti na RTL televiziji, kao i na RTL Playju. Puno smo probali u ovim prijateljskim dvobojima u srijedu Areni Zagreb i u subotu u Hannoveru koje smo tijesno izgubili (u prvom susretu je bilo 25:26, u drugom smo promašili sedmerac za 24:24). Čak smo možda i previše probali, rekli bi smo. Dosta smo vidjeli ali i izgubili na kraju, što dakako nije dobro. No, kako je riječ o prijateljskim susretima nije zabrinjavajuće niti dramatično, već samo za opomenu. No, sigurno da nikako nije niti za zanemariti i gurnuti pod tepih…

Nova postava protiv Njemačke

Izbornik Lino Červar dosta je rotirao, tražio, isprobavao igrače protiv Nijemaca… Zanimljivo da je hrvatska reprezentacija na megdan Njemačko išla s jednom novom postavom u obje utakmice. Iskusniji su, doduše, mogli dati i malo više, što samo govori da reprezentaciji treba osvježenja i da su ona dobro došla poput Matanovića, Šebetića, Hrstića i mladih srebrnih lavova s U-21 SP-a Šarca, Martinovića i Miletu. Lino inače nije sklon zadovoljstvima nakon bilo kakvih poraza, no nakon prijateljskog susreta s Njemačkom i drugog minimalnog poraza u tri dana pokušao je naći malo optimizma. Načelno je zadovoljan viđenim…

“Gledajte, kad se igra dvije utakmice s ovako jakom reprezentacijom, sigurno da je to izazovno i naravno da svatko ima neko svoje viđenje igre. I to uvažavam, naravno. Ja osobno, budući da znam situaciju kako se i u prvoj i u drugoj utakmici odvijala, mogu kazati, ali inače nikad nisam, mogu reći da sam zadovoljan. Zašto sam zadovoljan? Prvo, pokazali smo mnoge stvari koje nagovještavaju, daj Bože da bude zdravlja, da možemo i uspješno prezentirati i zadržati tu razinu hrvatske rukometne reprezentacije i u ovoj 2020. godini, iznimno teškoj, zahtjevnoj i izazovnoj, želimo biti na istoj poziciji, znači u gornjem domu svjetskog rukometa, što je za mene izuztan rezultat jer se radi, što ja non – stop ističem, o kontinuitetu”, kazao nam je u uvodu razgovora Lino Červar i nastavio:

‘Bitan je kontinuitet vrhunskih rezultata’

“Bitan je kontinuitet vrhunskih rezultata, to je za mene važno, da budemo u gornjem domu. To je bio prvi razlog zašto sam zadovoljan. Onaj drugi je taj što smo smogli i razgovarali puno, i cijeli stožar i svi koji su u tom stožeru našu ideju, a mislim da smo je i prezentirali. Bilo je jako pozitivno da smo imali snagu i u tako teškoj situaciji, izazovnoj godini dati priliku i mladim igračima, dokazajući time da selekcija nije zatvoren proces, nego otvoren i moramo na tome uvijek težiti. Sumirajući stvari želimo slati poruku da vjerujemo u našu djecu, naše igrače i naše trenere. To je iznimno važno, to je budućnost i na klupskoj razini. Jer ako se to nerazumije, a treba se učiti nekad i od onih koji to bolje rade, onda to nije dobro za napredak hrvatskog rukometa.

Ja ću, naravno, uvijek pritom kazati da se treba od svakog učiti. Može se učiti, ali naravno da moramo imati svoj stav, autonomnost i ideju, ali ako to mogu raditi najbogatije zemlje na svijetu, skandinavske zemlje koje drže vrh svjetskog rukometa, zajedno s nama, onda nema razloga da mi ne vjerujemo u našu djecu. To smo i dokazali”, objašnjava nam Lino Četvar kome smo naglasili da njegovu vjeru u mlade igrače i viziju u ubacivanje u reprezentativnih sustav mladih igrača, ne gaje baš u hrvatskim klubovima. Naglasak je, naravno, na vječnom hrvatskom prvaku PPD Zagrebu…

‘Umjesto da trošimo novce, mi moramo proizvoditi vlastite mlade igrače’

“Vidjeli smo sad Miletu, jednog pravog dečka koji je po prvi put zaigrao za A selekciju, bio je tu i Vlado Matanović koji je bio također dobar, bez obzira na promašeni sedmerac, bio je tu jedan Ivan Martinović, Josip Šarac… Svakom sam dao šansu i mislim da je to ono pravo. Ne bih sad htio nikog od njih isticati, ne bih htio raditi razliku da se ne bi tko umislio, da ne bi bili uzdignutog nosa. Pohvalio sam sve mlade igrače i zato mi je posebno, kad ovako iskreno pričamo, žao što u nekim tiskovinama to nije bilo više izraženo. To je bitno, to utječe na druge kolektivne sportove.

Mislim da je to naš put, jedino ispravni. Umjesto da trošimo novce, moramo trenirati, proizvoditi vlastite mlade igrače. Nismo mi neki nacionalisti, ja nisam nacionalist, volim sve ljude, ne dijelim ljude na crne, crvene ili bijele. Ali, mi smo mala zemlja. Ako ne proizvodimo naše igrače ne možemo biti kompetitivni na svjetskoj razini. To mora biti jasno svakome. Što, mi ćemo sad kupovati igrače da bi pobijedili jedan PSG?! Pa, nećemo ga nikad tući tako, mislim ono… Nikad ih nećemo ugroziti, ali ne radi se tu o tome. Radi se o tome da je reprezentacija ta koja dovodi novu djecu u sport, a ne klubovi. Oni rade za reprezentaciju. Najveći promotor rukometa u Hrvatskoj je reprezentacija. Klubovi u Hrvatskoj ne daju dovoljno priliku mladim igračima. I to me jako ljuti”, iskreno nam je rekao Lino Červar kome smo naglasili da je to “rak – rana” hrvatskog rukometa…

‘Bez jakog Zagreba nema niti jake hrvatske muške rukometne reprezentacije’

“I ja bi rekao da je. Kao što sam rekao, i Zagreb koji je naša rukometna klupska perjanica, klub koji je hrvatskom rukometu i sportu općenito nevjerojatno mnogo doprinio, treba biti i perjanica takve politike. Jedino tada ćemo biti jaki, jedino tada ćemo biti velesila. To je za mene iznimno važno. Bez jakog Zagreba nema niti jake hrvatske muške rukometne reprezentacije. Ali kakvog Zagreba? S našom djecom i našim trenerima. Prenio sam to čelnim ljudima Zagreba i više puta inzistirao na tome. Ponekad moraš biti tvrdoglav. No, moram imati potporu i drugih koji to razumiju.

Mislim da bez medija također nismo ništa. Znači, to je jedna zajednička pobjeda jer svi zajedno djelujemo u tome. To je ta politika kojoj moramo težiti. Ljuti me što u PPD Zagrebu ne gaje tu politiku još većem davanju prilike mladim rukometašima. Dobronamjeran sam, nema tu nikakve zlobe. Još sam osam mjeseci na kormilu reprezentacije i htio bih da odem onako kako sam i ušao u nju.

Želim se boriti za svoju viziju, ideju, onu viziju i ideju koje su donijeli rezultate. Bez obzira da se mi popnemo na krov Europe, sigurno odlazim s klupe reprezentacije za osam mjeseci. Dosljedan sam svojim stavovima i želim dati doprinos u tom smislu. Tiho sam došao, tiho ću i otići “.

‘Mislim da je politika davanja šanse i stvaranja vlastitih igrača ispravna’

Politika guranja i davanja prilike domaćim mladim snagama ono je što krasi Linu Červara i što mu je, između ostalog, u prošlosti i donijelo uspjeha…

“Znači, imao sam samo jednog igrača koji je igrao van u Europi, Peru Metličića. Svi ostali su igrali ovdje kod nas. Mi smo s reprezentacijom koja je tada imala prosjek od 23 i pol godine osvojili i SP u Portugalu i godinu poslije Olimpijske igre u Ateni. Prvi put u povijesti kolektivnih sportova mi smo s tako mladom reprezentacijom bili prvaci na dva fronta. Mislim da je politika davanja šanse i stvaranja vlastitih igrača ispravna. Ne bih htio da netko pomisli da ja imam namjeru nekome napakostiti ili tjerati neki svoj inat. Ma ne, nikako… Želim reći da je to jedina ispravna politika koja nam je u prošlosti donijela najveće sportske rezultate. Jedino tim putem nastavit ćemo taj trend.

Inače neće biti više uspjeha, neće više biti uspješnih sportskih priča. Vidite, i ovi dečki koji su igrali a koje sam spomenuo ranije, oni su ginuli na terenu i odlično bili prihvaćeni od iskusnijih igrača. Djelovali smo kao jedna obitelj. Imali smo ključne igrače koji su tri dana snimali spotove, izvršavali svoje (ne)sportske obveze po cijeli dan, nisu trenirali s momčadi samo zato da bi za vrijeme priprema u 12. mjesecu bili slobodni, da se možemo posvetiti onome što je za nas najviše bitno.

Nastup na EP-u, u kvaliifikacijama i naposljetku na OI. To je nama bitno. Bez potpore je vrlo teško. Znate, netko će sada reći ovaj Lino se pravi pametan itd. No, smatram da smo protiv Njemačke pokazali da smo na jednom dobrom putu. I to je razlog zašto sam zadovoljan”.

O Domagoju Duvnjaku

Upitali smo Linu i je li zadovoljan s igrom kapetana Domagoja Duvnjaka? Svi znamo što Dule znači za reprezentaciju i koliko nam igrač takvog kalibra, karaktera, hrabrosti da preuzme odgovornost kad se to od njega najviše očekuje, treba na nadolazećem EP-u u lovu na medalju…

“Nije baš spreman, dao sam baš i neke kritike što se tiče toga. Nije spreman ali nije on jedini. Mislim da je bitno da rezumijemo da u jednom turnirskom sustavu kakav će biti EP u siječnju, pa u travnju kvalifikacije za OI koje će biti iznimno zahtjevne, pa u lipnju kvalifikacije za SP 2021., a onda u srpnju dolaze OI u Tokiju.

Za ovakav program i napore koji nas očekuju igrač mora imati daha da to može izdržati i odigrati. Mi smo u situaciji kad nemamo dugotrajne pripreme. Imat ćemo jedne za kvalifikacije za OI i neće se moći baš sve napraviti, kao što nije sve baš niti u mojim rukama. E vidite, nije sve u mojim rukama. Igrači mi moraju pomoći da se dodatno u svojim klubovima angažiraju, isprave nedostatke na koje su upozoreni od naše struke. Razgovarao sam sa svim igračima koji imaju deficite. I Mamiću i Duletu sam rekao svoje. Ne moram naglašavati koliko je Duvnjak naš bitan igrač. Svi su, između ostalog, bitni ali nositelji igre moraju izdržati.

Pozitivno sam ih iskritizirao, ne sad ono da se dodvoravam igračima jer ne volim dodvoravanje, već zato da kažem što mislim i što će dobro biti za sve nas. Ako smo spremni, bit ćemo dobri. Imamo kvalitetu ali moramo biti borbeni, ponizni, posvećeni… Jer, ako ja 2020. godinu vidim kao jedan veliki izazov mene kao sportaša, rukometaša, to se javlja svakih pet, šest, deset godina, onda moram imati podršku. To moramo iskoristiti. Da bi to iskoristili moram znati što hoću, imati cilj. Kad trener ili igrač imaju cilj, onda svaki napor koji ću napraviti je opravdan. Bez cilja on nije opravdan”, zaključio je Lino Červar.