⚖️ WEIGH-IN: The Champ @Andy_destroyer1 comes in 283.7lbs #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes

Watch live: https://t.co/IIGkM2CxZg pic.twitter.com/bJr0h6MPrq

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 6, 2019