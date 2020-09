ROŽMAN OTKRIO TAJNU VELIKE POBJEDE NA RUJEVICI: ‘Za nas to je bilo polufinale, a sada slijedi finale’

Zahvalio se i navijačima koji su ispred stadiona bodrili Rijeku

“Bila je to teška utakmica. Znali smo u kojem će smjeru ići, no bili smo strpljivi. Za nas to je bilo polufinale, a sada slijedi finale, kazao je trener Rijeke Simon Rožman nakon pobjede protiv Kolosa i plasmana u play-off Europske lige.

Bila je to tvrda utakmica bez previše prilika na obje strane, a pitanje pobjednika razriješeno je u produžetku. Rijeka je povela u 102. minuti golom Joao Escovala, a pobjedu domaćina potvrdio je Franko Andrijašević golom u 115. minuti.

Strpljenje ključ

“Znali smo u kojem će smjeru ići utakmica, no bili smo strpljivi. Bili smo bolji, imali smo inicijativu. Sretan sam zbog svih nas, zbog kluba i navijača,” kazao je Rožman na konferenciji nakon susreta.

Rožman je istaknuo kako je bilo jako teško probiti čvrsti ukrajinski blok.

“Jako je teško igrati protiv njih, teško je probiti njihov blok. Malo nam je nedostajalo mirnoće u završnici. no dečki su bili na razini,” dodao je slovenski stručnjak.

“Bili smo mirni, nismo još ekipa koja bi mogla 90 minuta funkcionirati savršeno. Igrači su napravili sve što smo očekivali, čak i više.”

Rijeka će plasman u natjecanje u skupinama loviti 1. listopada na gostovanju kod Kopenhagena koji je sa 3-0 pobijedio poljski sastav Piast Gliwice.

“Za nas to je bilo polufinale, a sada slijedi finale. Imamo dovoljno vremena kako bi se pripremili. Dobro znam klub, sreća za nas je što neće biti gledatelja jer je atmosfera na stadionu sjajna.”

Rožman se zahvalio i navijačima koji su ispred stadiona bodrili Rijeku.

“Skidam im kapu, njihova podrška nam mnogo znači,” poručio je na kraju