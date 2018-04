ROSSI BIJESAN NAKON LUDE UTRKE U ARGENTINI: ‘Marquez je unišio ovaj sport i strah me kada sam s njim na stazi’

“On postavlja nogu između motora i zna kako neće pasti, ali zato zna da vi hoćete”, rekao je Rossi

BIZARNA SITUACIJA NA STARTU UTRKE: Kišni uvjeti natjerali ogranizatore na neobičan potez

Legendarni talijanski vozač Moto GP utrka, Valentino Rossi ljutito se obrušio na Španjolca Marca Marqueza nakon utrke u Argentini. Španjolac je napravio nekoliko prekršaja za vrijeme utrke, no krenimo redom s ovom utrkom koju su neki prozvali najluđom u posljednje vrijeme.

Niz prekršaja Marqueza

Prvo je Dorna, kompanija u čijem je vlasništvu Moto GP, proglasila utrku kišnom, a potom promijenila svoju odluku nakon što je postalo očito da kiše neće biti te su tako izazvali veliku pomutnju na startu.



A zatim je krenuo šou Marqueza. Pred sami start utrke Marquezu se ugasio motor te je on prema pravilima trebao krenuti iz boksa. No on ga je upalio na stazi te normalno nastavio utrku. Zatim je udario Aleixa Espargara te ga prestigao, a potom i još dvojicu vozača. Naređeno mu je da mora vratiti poziciju Espargari, ali on je propustio samo jednog od dvojice vozača koje je prestihao nakon njega.

‘Morate poštivati rivale’

A zatim je na samom kraju utrke namjerno zapeo i za Valentina Rossija te ga srušio za što je kažnjen sa 30 sekundi te je umjesto na petom, završio na 18. mjestu.

“Ovo je zaista loša situacija jer Marquez je uništio ovaj sport. On nema nimalo poštovanja prema svojim kolegama i rivalima. Kada vozite 300 km/h onda jednostavno morate poštivati rivale, morate biti snažni i uvijek davati svoj maksimum. Ali ovako ovo sve nema smisla”, rekao je Rossi nakon utrke pa dodao:

“Od petka ujutro Marquez je imao incidente s nekoliko vozača i uvjeren sam kako sve ovo radi namjerno! I to nije nikakva pogreška. On postavlja nogu između motora i zna kako neće pasti, ali zato zna da vi hoćete. Znate, da se svi tako natječu sve bi ovo jako loše završilo i bilo bi opasno. Iskreno, jako sam uplašen kada sam na stazi s Marquezom i razmišljam o tome kako ne smijem pasti kada me napadne”, prenosi Repubblica Rossijeve riječi.

Marquez se navodno i došao ispričati Rossiju u Yamahin boks nakon utrke, ali Doktor ga je potjerao.