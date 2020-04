Najbolji strijelac u povijesti engleske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda otvorio je dušu

Legendarni engleski napadaš Wayne Rooney opisao je isključenje protiv Portugala u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Njemačkoj kao najgori osjećaj koji je doživio u karijeri. Crveni karton zaradio je nakon što je nagazio Ricarda Carvalha u 61.minuti.

Međutim pažnju je više od toga privukao njegov sukob s tadašnjim suigračem iz Manchester Uniteda Cristianom Ronaldom, koji je sucu Horaciju Elizondu rekao da je nagazio Carvalha te je učinio sve kako bi Rooney dobio crveni.

Potrčao je do suca kako bi prosvjedovao, a onda je namigivao prema klupi Portugala nakon što je Englez dobio crveni. Četrnaest godina kasnije Rooney se za Sunday Times prisjetio tog trenutka.

“Sve je bilo u redu, a onda sam na početku drugog poluvremena dobio crveni. Bila je to reakcija na to što sudac nije dodijelio prekršaj u moju korist. Bivši Chelseajev branič Ricardo Carvalho mu vukao i gurao, a Petit je išao na mene s druge strane, a Elizondo nije ništa napravio. Onda sam nagazio Carvalha. To je jedan o onih trenutaka kada ne razmišljate”, rekao je Rooney.

“Nakon toga sam otišao u svlačionicu i na mobitelu sam vidio da mi stižu poruke oko sukoba s Ronaldom. Naravno da sam ga odgurnuo kad je išao kod suca tražiti moje isključenje. U tom trenutku nisam mogao vjerovati što radi. No, u svlačionici sam imao vremena razmisliti o tome. Vjerojatno bih i ja isto napravio da sam bio na njegovom mjestu. U stvari ja sam tražio karton za njega u prvom poluvremenu zbog simuliranja. Kasnije sam mu prišao u tunelu. Bilo mi je važno razgovarati s njim oko toga dok je još svježe i napraviti to oči u oči. Pogledao me kao da mi hoće reći da mu je žao. Rekao sam u da nemam problema s njim, da uživa u turniru i poželio mu sreću. ’Vidimo se za nekoliko tjedana i idemo po prvenstvo’, kazao sam mu”, ispričao je Rooney te je dodao da su mediji cijelo ljeto pokušavali napumpati tu priču.

“Na prvoj utakmici u poslije toga zabio sam dva gola i namjestio njemu jedan i onda se sve primirilo. U svlačionici smo uvijek bili bliski. Uvijek smo radili gluposti i to što se dogodilo na onoj utakmici nas je zbližilo na travnjaku. Iduće tri godine naše partnerstvo je bio najplodnije te smo osvojili tri naslova prvaka i Ligu prvaka Sve je počelo s crvenim kartonom u Gelsenkirchenu”, završio je Englez.

Odnos prema nogometašima je “sramotan”

U međuvremenu, najbolji strijelac u povijesti engleske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda, a sada menadžer-igrač drugoligaša Derby Countyj, izjavio je kako je odnos javnosti prema nogometašima od kojih se traži pristanak na smanjenje plaća zbog pandemije koronavirusa “sramotan”.

Ranije ovoga tjedna bitanski ministar zdravstva Mike Hancock je izjavio kako bi nogometaši morali pristati na smanjenje plaća tijekom krize uzrokovane koronavirusom.

“Ono što se događalo posljednjih nekoliko dana je sramota. Prvo izjava ministra zdravstva koji je rekao da bi igrači u Premier ligi trebali pristati na smanjenje plaća. Je li to bio očajnički pokušaj da se skrene pozornost s toga kako se vlada nosi s pandemijom?”, kazao je Rooney koji se zatim obrušio i na vodstvo Premier lige koje je javno zatražilo od igrača da prisanu na 30-postotno smanjenje plaća.

“Sramota je satjerati igrače u kut kako bi oni platili račun za izgubljene prihode. Kako god pogledate na to, mi ispadamo lake mete i u poziciji smo u kojoj ne možemo ispasti pozitivci. U mom klubu ćemo razgovarati sa svakim igračem, jer možda si neki igrač može priuštiti smanjenje laće za 30 posto, ali možda neki igrači ne mogu pristati na smanjenje veće od pet posto. Mislim kako takvo rješenje ne bi stvorilo probleme u svlačionici”, dodao je Rooney.

Osim Rooneya, i sindikat nogometaša u Engleskoj je kritizirao javni poziv za smanjenje plaća igračima.