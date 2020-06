Nogometaši Napolija šesti put u svojoj povijesti pobjednici su talijanskog Kupa nakon što su u Rimu pred praznim tribinama stadiona Olimpico pobijedili Juventus 4-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca. Utakmica je nakon 90 minuta završila bez golova, pa je pobjednik razriješen udarcima s bijele točke.

Kod Juventus su prva dvojica izvođača bili neprecizni. Udarac Paula Dybale je obranio Alex Meret, dok je Danilo pucao preko gola. S druge strane Lorenzo Insigne i Matteo Politano su bili precizni, pa je Napoli poveo s 2-0. Za Juve su potom zabili Leonardo Bonucci i Aaron Ramsey, ali to nije bilo dovoljno jer su Nikola Maksimović i Arkadiusz Milik bili precizni za Napoli i veliko slavlje “Partenopea”.

2 – Cristiano Ronaldo has lost two consecutive Finals with club sides for the first time in his career, after the defeat against Lazio in the Italian Super Cup back in December 2019. Unusual.#CoppaItaliaCocaCola

