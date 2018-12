RONALDOVE IZJAVE UOČI DERBIJA ZATRESLE ITALIJU: ‘Molili su me da im prestanem to raditi, čak su mi i prijetili’

U subotu navečer na noge Juventusu stiže Roma.

Molili su me da prestanem, riječi su kojima se Cristiano Ronaldo prisjetio maestralne predstave Manchester Uniteda protiv Rome u doba kad je bio prva zvijezda engleskog velikana. Bilo je to u četvrtfinalu Lige prvaka 2006.-2007. Roma je u prvoj utakmici na Olimpicu slavila s 2-1, ali je na Old Traffordu doživjela potop od 7-1.

O Romi

“Kad je bilo 6-0 tražili su me da prestanem, jedan igrač me molio da ih prestanem driblati. Neki su prijetili da će me ozlijediti. Roma? Tamo trenutačno nema igrača s kojim bih zamijenio dres nas kraju utakmice”, poručio je Portugalac uoči subotnjeg derbija.

To će mu biti prva utakmica protiv Rome u dresu Jventusa. Dok je bio u Unitedu i Realu slavio je protiv njih pet puta u šest utakmica, a gore spomenuta je bila najveća.