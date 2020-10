RONALDOVA SESTRA ZAPREPASTILA STAUSOM O KORONAVIRUSU: ‘Dosta je toga da ljude na ovom svijetu činite lutkama…’

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo vraća se u Italiju, nakon što mu je dijagnosticiran Covid-19 dok je bio s reprezentacijom Portugala.

Kako su danas prenijeli talijanski i portugalski mediji, Ronaldo iz Lisabona u Torino putuje medicinskim avionom, kako bi u Italiji odradio period izolacije.

U međuvremenu, na Instagramu se oglasila njegova sestra Katia Aveiro te je prokomentirala vijest o zdravstvenom stanju svoga slavnog brata.

“Očito Cristiano Ronaldo mora biti taj koji će otvoriti oči svijetu. Njega je Bog poslao da to uradi. Hvala mu na tome. Od danas tisuće ljudi vjeruju isto što i ja o koronavirusu: to je najveća prevara ikada”, podijelila je na svom Instagramu tu rečenicu i onda poručila da stoji iza nje.

