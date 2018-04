RONALDO UKRAO MODRIĆU GOL: Hrvatsko-portugalska kombinacija spasila Real od blamaže na Bernabeuu

22 – Cristiano Ronaldo’s last 12 games for Real Madrid:

⚽⚽⚽ vs Real Sociedad

⚽⚽ vs PSG

⚽ vs Betis

⚽⚽ vs Alavés

⚽⚽ vs Getafe

⚽ vs PSG

⚽⚽ vs Eibar

⚽⚽⚽⚽ vs Girona

⚽⚽ vs Juventus

⚽ vs Atlético de Madrid

⚽ vs Juventus

⚽ vs Athletic Club.

