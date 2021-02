RONALDO U LOVU ZA ZLATANA: Portugalac protiv Crotonea došao do nestvarnog podviga

U zadnjoj utakmici 23. kola talijanskog prvenstva u ponedjeljak Juventus je kod kuće bez problema s 3-0 svladao posljednju momčad na ljestvici Crotone. Dvostruki strijelac u pobjedi Juventusa bio je Cristiano Ronaldo u 38. i 45. minuti, dok je treći gol zabio McKennie u 66. minuti susreta.

RONALDOV SHOW U TORINU: Pogledajte gol koji će se još mjesecima vrtjeti po TV špicama

Portugalac je ovim golovima došao do nestvarnog rekorda. Naime, Crotone je 78 različiti klub kojem je uspio zabiti u ligama petice. Samo je Zlatan Ibrahimović od 2000. godine uspio zabiti protiv više različitih klubova od njega (79). Treba napomenuti i to da je Ronaldo dao barem jedan pogodak protiv svakog od klubova koji trenutno nastupa u Serie A.

78 – Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt

