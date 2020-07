RONALDO U JEDNOM GRADU RADI FENOMENALNE STVARI: Lani je tamo postigao čudesan gol glavom, a sada je ponovno oduševio

Momčad talijanskog prvaka Juventusa u utorak je slavila s 3-1 (0-0) na gostovanju kod Genoe, a svi golovi pali su u drugom poluvremenu. Paolo Dybala je otvorio golijadu u 50. minuti, kad se prošetao kroz domaću obranu i sa desetak metara svladao Perina.

U 57. minuti domaći vratar je bio nemoćan, kad je Cristiano Ronaldo sa 25 metara snažnim udarcem pogodio lijevi kut, a lopta je tada išla prema golu brzinom od čak 105 kilometara na sat.

Serie A Result:

Genoa 1-3 Juventus

Goals from Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo and Douglas Costa earn the three points.#SoccerNews pic.twitter.com/2A2g93uat3

— Soccer News (@SoccerNewsLive8) July 1, 2020