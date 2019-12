Diletta Leotta ugostila je najveću zvijezdu Juventusa

Jedan od najboljih nogometaša na svijetu, Cristiano Ronalda, odradio je božićni intervju. U njemu je, među ostalim, priznao kako ga trenerski posao niti najmanje ne zanima.

“Cristiano ili CR7? Doma me zovu Ronaldo, u školi su me zvali Cristiano, u nogometnom svijetu Ronny, Chris. Samo me fanovi zovu CR7”, započeo je razgovor za DAZN. Potom je progovorio o svom brandu.

“Moj svijet je nogomet, ali i svijet izvan nogometa mi je važan. Postao sam biznismen. To je normalno kada započnete raditi neke stvari izvan nogometa. Zbog toga te mnogi gledaju drugačijim očima. To je dobra stvar, ali mi nije toliko važna. Najvažniji mi je još uvijek nogomet”, kazao je.

Otkrio je i kako za njega najjaču obranu ima Juve s Bonuccijem, Chielilinijem i De Ligtom. Naglasio je također da je Liga prvaka za njega posebno natjecanje te je pričao koliko je sretan u Juventusu.

Sretan u Juveu

“Sve vezano uz klub mi se sviđa. Imaju izvanrednu povijest, sretan sam tu i želim osvojiti još puno trofeja s klubom”, izjavio je Portugalac. Potom se malo vratio u prošlost.

“S 18 godina samo ti je na pameti zabava. Nemaš nikakve odgovornosti. Sad je drugačije. Sada moraš igrati na visokoj razini i osvajati trofeje. I dalje se osjećam dobro, sretno i motivirano. Želim igrati još puno godina….”, kazao je.

Upitan je potom o svojim pozitivnim i negativnim stranama.

“Jako sam pametan. Mane? Nemam mana. Uvijek sam profesionalan”, dodao je pa je odgovorio na pitanje vidi li se kao trener jednog dana.

“U ovom trenutku ne. Ne vidim se kao trener, ali nikad ne reci nikad”, izjavio je. Otkrio je i koji mu je najomiljeniji trofej u karijeri.

Najdraži trofej i gol

“Osvajanje Eura 2016.! Tijekom finala sam se smijao, plakao, glumio trenera, napio sam se nakon utakmice… Taj je dan bio poseban”, rekao je.

Poručio je kako mu je najbolji gol u karijeri bio upravo protiv Juvea kada je u dresu Reala usred Torina zabio škaricama.

“To mi je bio najbolji gol u karijeri. Ovacije sa stadiona su bile poseban trenutak. Bilo je četvrtfinale Lige prvaka, Buffon je bio tamo,. Bila je to posebna večer. Kada sam razgovarao s Buffonom činio se tako dobrom, ugodnom i veselom osobom. Nakon pogotka mi je čestitao. Bilo je to lijepo. Uvijek je spreman pomoći drugome”, ispričao je Portugalac.

Za kraj je rekao koliko mu posebno bilo osvajanje Scudetta.

“Postao sam pri nogometaš koji je osvojio tri prvenstva. Trofej je trofej i nije važno je li Liga prvaka, Serie A ili nešto treće. Volim osvajati trofeje”, završio je.