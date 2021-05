RONALDO REKAO TKO ĆE BITI NJEGOV NASLIJEDNIK: Izdvojio je dvije mlade zvijezde; ‘Ali to nije tako lagano…’

Portugalac ima 36. godina i njegovoj igračkoj karijeri bliži se kraj

Jedan od najboljih nogometaša na svijetu, Portugalac Cristiano Ronaldo (36) u svojoj trofejnoj karijeri dominirao je svjetskom scenom i oduševljavao nastupima u dresovima europskih velikana, Manchester Uniteda, Real Madrida te Juventusa, čiji je u ovom trenutku član.

On je, uz Argentinca Lionela Messija, bio uvjerljivo najbolji nogometaš u više od zadnjih desetak godina, no s obzirom na to da se već nalazi u 36. godini, njegovoj igračkoj karijeri bliži se kraj.

Potrebno puno rada i zalaganja

Sada je novinarima otkrio tko bi mogao zamijeniti njega i Messija na svjetskom vrhu te izdvojio dva imena.

“Teško je odabrati samo jednog igrača i reći da će biti najbolji, ali mislim da je uzbudljivo vidjeti ovu novu generaciju mladih igrača, poput Erlinga Halanda i Kyliana Mbappea“, rekao je pa naglasio najbitniju stvar:

“Neki igrači mogu imati jednu ili dvije sjajne sezone, ali stvarno odlični igrači su oni koji to rade iz sezone u sezonu, a to nije tako lako učiniti. Potrebno je puno napornog rada i puno zalaganja”.