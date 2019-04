RONALDO POSTAO KLJUČ JUVENTUSOVOG TRANSFERA IZ SNOVA: Talijanski velikan ne bira sredstva kada je on u pitanju

Riječ je o nogometašu kojeg smatraju nasljednikom velikog Portugalca

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo navodno pomaže Juventusu u nastojanjima da dovedu njegovog sunarodnjaka i jednog od najvećih nogometnih talenata u ovom trenutku Joao Felixa. Kako piše A Bola Ronaldo je dao svoju dozvolu za dolazak ofanzivnog veznjaka kojeg mnogi smatraju njegovim nasljednikom.

Visoka cijena

Portugalski dnevni list upozorava pak kako Benfica ne odustaje od svojih visokih zahtjeva te da želi 120 milijuna eura za mladu zvijezdu. Toliko je navodno Manchester City spreman platiti.

Ono na što računaju u redovim talijanskog velikana javno je priznanje Felixa. Prilikom jednog intervjua izjavio je kako mu je želja zaigrati sa svojim sunarodnjakom u klubu.

Također, olakotna okolnost Juveu je i činjenica da ga zastupa moćni Jorge Mendes, koji im je doveo Roanlda prošlog ljeta.

Felix se proslavio prije dva tjedna kada je prvim hat-trickom u karijeri oduševio sve nogometne zaljubljenik. Bilo je to u pobjedi nad njemačkim Eintrachtom u sklopu prve utakmice četvrtfinala finala Europske lige. No, to nije pomoglo njegovoj momčadi da prođu dalje jer su u uzvratu izgubili s 2-0 nakon što je u prvoj utkamici bili 4-2 za Benficu. Golovi u gostima pokazali su se presudnima.