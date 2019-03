RONALDO POSTAO GORUĆA TEMA U MADRIDU: Solari poslao Portugalca u ropotarnicu povijesti

Real u utorak navečer igra uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka s Ajaxom

Aktualni trener Real Madrida Santiago Solari osvrnuo se na komentare Josea Mourinha oko mogućeg povratka na Santiago Bernabeu. Portugalac je izjavio kako ne bi imao problema da opet sjedne na klupu kluba kojeg je vodio do 2010. do 2013.

“Real Madrid ima više udvarača od Julije Roberts. Trebali bi nju upitati kojeg bi trenera klub trebao odabrati”, rekao je Solari naglasivši kako to nije pitanje za njega.

Žele naslov

Real u utorak navečer igra uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka s Ajaxom. Na svom stadionu brane prednost od 2-1.

“Naravno da je želimo osvojiti. Briljirali smo posljednjih godina u tom natjecanju i ovo je prilika da pokažemo karakter”, kazao je Solari.

Od odlaska Cristiana Ronalda Realu je pala učinkovitost rped golom. O tom je progovorio Luka Modrić.

Slab učinak pred golom

“On bi nedostajao svakoj momčadi, gotovo je nemoguće nadomjestiti takvog igrača. Ono što je napravio za klub… naravno da nam nedostaje. On je postizao po 50 golova, ne možete pronaći nekog to bi toliko zabijao. Dvojica ili trojica mogu postizati po 15-20 ili deset golova, ali mi to nemamo. Mislim da je to naš najveći problem. Primjerice, u utakmici Kupa kralja protiv Barcelone stvorili smo mnogo šansi. No, nećemo se sljedećih deset godina pitati tko bi ga mogao zamijeniti.”

Pitanje na račun Portugalca dobio je i Solari.

“Već smo previše o njemu govorili ranije. On je ostavio ogroman trag u klubu, ali sada pripada prošlosti, a ne sadašnjosti i nije dio moje momčadi. Naravno da želimo popraviti učinak u napadu i zabiti više golova”, poručio je Argentinac.