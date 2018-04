Real i Bayern u Münchenu su krenuli u bitku za finale Lige prvaka.

Portugalski nogometaš Cristino Ronaldo imao je odličnu priliku u 71. minute prve polufinalne utakmice Lige prvaka protiv Bayerna. Luka Modrić fenomenalno je poslužio Ronalda, koji je zabio Ulreichu, međutim prije toga loptu je smirio rukom i gol je opravdano poništen.

Bila je to savršena prilika da se Real 20 minuta prije kraja odvoji na plus dva, no unatoč prosvjedima Portugalca sudac je ostao pri svojoj odluci.