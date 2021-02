Velika vijesti stiže iz Torina. Naime, Tuttosport tvrdi kako je Juventus pripremio novi ugovor Cristianu Ronaldu prema kojem bi Portugalac trebao ostati u redovima talijanskog prvaka do ljeta 2023.

Čudesni napadač, koji će u petak napuniti 36 godina, zabio je ove sezone nevjerojatna 22 pogotka u 23 nastupa. Stara dama srušila je u utorka navečer Inter u prvoj utakmici polufinala Kupa, a Ronaldo je dao oba gola i potvrdio izvrsnu formu te ogromnu važnost za momčad Andrea Pirla. Portugalac je, inače, blizu rušenja rekorda Omara Sivorija. Zabije li 13 golova u idućih 11 utakmica postat će najbrži Juveov igrač koji je došao do magične brojke 100. Sivori je između 1957. i 1965. igrao za Juve te mu je trebalo samo 124 utakmice da zabije 100 golova.

#Juventus forward Cristiano Ronaldo will need 13 goals in the next 11 games to break Omar Sivori’s record. https://t.co/xEmzWVT6rE#SerieA #Bianconeri #SerieATIM #Calcio #UCL #CoppaItalia pic.twitter.com/5Vt1lQebyp

— footballitalia (@footballitalia) February 4, 2021