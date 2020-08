RONALDO JE ZABIO 31 GOL, NO NITI OVE SEZONE NEĆE BITI NAJBOLJI STRIJELAC U ITALIJI: Zna se kome će pripasti ta titula

Napadač talijanskog Lazija Ciro Immobile najbolji je strijelac ove sezone u Seriji A, prvom razredu talijanskog nogometa.

BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA I SVJETSKI PRVAK S NJEMAČKOM NAPRASNO PREKINUO KARIJERU: Nogomet mu preko noći postao nebitan

Immobile je ove sezone, do zadnjeg kola, postigao 35 pogodaka, četiri više od Juventusovog Cristiana Ronalda koji neće biti dio momčadi za posljednju utakmicu u sezoni pa je titula najefikasnijeg pripala Immobileu, koji je već dva puta u svojoj karijeri osvajao naslov najboljeg strijelca Serije A. To mu je uspjelo u sezonama 2013./2014. i 2017./18.

Cristiano Ronaldo has been left out of Juve's final league game of the season.

It means Ciro Immobile will win the Serie A top scorer for the third time, and European Golden Shoe for the first time in his career. pic.twitter.com/gZ85pKrkU1

— B/R Football (@brfootball) August 1, 2020