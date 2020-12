Portugalac Cristiano Ronaldo stigao je u srijedu navečer do nevjerojatnog podviga. U 57. minuti susreta s Dinamom iz Kijeva postigao je svoj 750. pogodak u seniorskoj karijeri.

Time je ušao u društvo Josefa Bicana i Pelea koji se jedini mogu pohvaliti takvom brojkom za klub i reprezentaciju.

Portugalac je najviše pogodaka postigao kao igrač Real Madrida. Ukupno 450. Za Manchester United dao ih je 118, za Portugal 102, Juventus 75 i Sporting pet.

Ronaldov povijesni gol pogledajte ovdje.

750 – Cristiano Ronaldo scored his 750th goal among clubs and senior National team, with 10% of these being scored for Juventus. Limitless.#JuveDynamo #UCL pic.twitter.com/Mmm4Xov19x

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2020