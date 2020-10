Jedan od najboljih nogometaša današnjice, 35-godišnji napadač talijanskog prvaka Juventusa Cristiano Ronaldo još uvijek je zaražen koronavirusom te će stoga propustiti susret 2. kola skupine G Lige prvaka protiv Barcelone u srijedu.

Ronaldo je bio pozitivan na testiranju na virus COVID-19 uoči reprezentativne stanke prije više od dva tjedna te se otada nalazi u samoizolaciji.

Portugalac se nakon posljednjeg testiranja oglasio na Instagramu gdje je uz svoju fotografiju napisao: “Osjećam se dobro i zdravo”.

Neko vrijeme nakon objave Ronaldo je, valjda kad je saznao rezultate testa, u komentaru uz istu fotografiju bijesno napisao “PCR test je sra**e”.

📸 — Here's what Cristiano Ronaldo thinks about PCR tests which prevented him from playing against Barcelona. pic.twitter.com/3v42oZvign

