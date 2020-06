RONALDINHO PREKIDA MIROVINU I IGRAT ĆE ZA JEDNOG OD NAJVEĆIH U POVIJESTI? Kakav bi ovo bio spektakl

Legendarni brazilski nogometaš, 40-godišnji Ronaldinho, želi prekinuti igračku mirovinu, u kojoj je od 2018. godine, kako bi zaigrao za argentinsku Gimnasiu La Platu, koju od rujna prošle godine trenira jedan od najvećih nogometaša u povijesti Diego Armando Maradona, javlja argentinski medij El Dia.

‘TU UTAKMICU ĆEMO ODIGRATI S TOBOM’: Čovjek koji je Maradonu i Argentinu odveo na krov svijeta ima koronavirus

Taj izvor navodi kako je Ronaldinho zainteresiran za povratak u profesionalni nogomet, o čemu je obavijestio Maradonu, koji ga svim silama želi dovesti u svoju momčad.

Argentine legend, Diego Maradona is hoping to lure Brazilian superstar, Ronaldinho out of retirement and join Gimnasia y Esgrima La Plata after he concludes his house arrest verdict for the offense committed in Paraguay, El Dia reports. pic.twitter.com/KIllQGOWSV

— Adewale Adeyemi (@hardz15) June 26, 2020