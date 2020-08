RONALDINHO NAKON VIŠE OD PET MJESECI PUŠTEN NA SLOBODU: U pritvoru je završio zbog korištenja lažne putovnice

Bivša brazilska nogometna zvijezda Ronaldinho, koja je u Paragvaju zadržana više od pet mjeseci zbog korištenja lažne putovnice prilikom ulaska u tu zemlju, pušten je na slobodu, objavio je u ponedjeljak sudac zadužen za slučaj.

Sudac Gustavo Amarilla, također je odobrio puštanje Ronaldinhova brata Roberta de Assisa Moreira. Braća su bila u pritvoru od 6. ožujka.

Ronaldinho is set to be released from house arrest in Paraguay after over five months detention for using a false passport pic.twitter.com/QFbDVxvY0s

— B/R Football (@brfootball) August 24, 2020