U derbiju 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan i Roma su na San Siru odigrali sjajnu utakmicu sa šest golova, a na koncu je završilo 3-3.

Domaćin je vodio 1-0, 2-1, i 3-2, no Roma se sva tri puta vratila i na koncu izborila remi kojim je prekinula pobjedničku seriju “Rossonera”.

Pegged back 3 times, not the result we wanted but we're still unbeaten

La Roma ci riprende tre volte: finisce in parità a San Siro#MilanRoma #SempreMilan pic.twitter.com/FiaiD0CoWB

