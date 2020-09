ROKO PRKAČIN POSTAO NAJMLAĐI KAPETAN CIBONE U POVIJESTI: Tek mu je 17 godina i 10 mjeseci

Rokov otac, Nikša Prkačin, također je bio kapetan Cibone

Sedamnaestogodišnji Roko Prkačin postao je najmlađi kapetan KK Cibone u povijesti, potvđeno je na konfernciji za medije u Draženovom domu.

Rokov otac Nikša Prkačin također je bio kapetan Vukova, tako da se prvi put u povijesti Cibone dogodilo da su i otac i sin bili kapetani momčadi.

Jednostavan izbor

Bivši kapetan i sada sportski direktor Cibone Marin Rožić predao Prkačinu tu čast.

“Nakon što sam desetak godina obnašao časnu dužnost kapetana Cibone, na što ću biti ponosan do kraja života, došlo je vrijeme da vrpcu predam nekom drugom. Kad smo razgovarali tko bi to trebao biti, odgovor je bio jednoglasan. Predajem je jednom sjajnom mladom čovjeku koji je dobro odgojen, o njegovom talentu su ispričane priče. Njegov otac je isto bio kapetan Cibone i sigurno da će on svojim primjerom i talentom odlično voditi ovu talentiranu momčad Cibone. O Roku znate manje-više sve. To je dečko koji živi Zagreb, kojem je Cibona u krvi. Predajem mu ovu časnu ulogu i vjerujem da će se jako dobro snaći. Želim mu puno sreće, puno pobjeda i puno ovih slika s ‘kantama’ u rukama. Tako da evo, pred vama je novi kapetan Cibone Roko Prkačin”, izjavio je Rožić.

Velika čast

Medijima se obratio i novi kapetan Cibone koji je rekao da je počašćen novom ulogom i priznao da je njegov otac puno utjecao na njega.

“Mislim da je otac sad najponosniji u ovoj situaciji. On mi je dao puno savjeta. Mislim da sam puno mogao naučiti i od Marina jer sam s njim proveo puno vremena. Imali smo blizak odnos, čak smo bili i cimeri. Probat ću od obojice uzeti po nešto i biti bolji od obojice. Ovo je za mene velika čast”, poručio je Prkačin