ROG ODIGRAO VAŽNU ULOGU U POBJEDI CAGLIARIJA: Napoli osvojio jako bitne bodove kod Jurićeve Verone

Nogometaši Napolija pobijedili su na gostovanju Veronu s 2-0 i zadržali prednost od tri boda ispred Milana u borbi za mjesto koje vodi u Europsku ligu.

Poljski napadač Arkadiusz Milik postigao je vodeći pogodak za Napoli u 38. minuti. Domaćoj momčadi koju vodi Ivan Jurić u 61. minuti poništen je pogodak Faraonija, jer je asistent Zaccagni prije ubačaja u driblingu loptu zahvatio rukom. Pobjedu Napolitanaca potvrdio je Meksikanac Hirving Lozano u 90. minuti.

U dvoboju SPAL-a i Cagliarija gosti su do pobjede došli u trećoj minuti sučevog dodatka na isteku utakmice, a u važnim ulogama su bili hrvatski nogometaši. Marko Rog je sa tridesetak metara uputio snažana i precizan udarac kojeg je vratara SPAL-a Karlo Letica uspio krajnjim naporom zaustaviti. No, na odbijenu loptu prvi je dotrčao Joao Pedro, ubacio pred vrata gdje je neometani Giovanni Simeone glavom poslao loptu u nebranjenu mrežu.

🇮🇹 #SerieA Result: SPAL 0-1 Cagliari. Cagliari defeated SPAL 1-0 in a Serie A match at Stadio Paolo Mazza on Tuesday night. 😷⚽️ #DiskiFans pic.twitter.com/Pk6gTTl2cy

— DISKIFANS (@diskifans) June 23, 2020