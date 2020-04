RODMANOVA ŠOKANTNA PRIZNANJA: Otkrio koji mu je najdraži skok i koja mu je slavna pjevačica nudila bogatstvo da joj napravi dijete

Provlačio je pozornost i na parketu i van njega

Bivša NBA zvijezda Dennis Rodman zasigurno će biti zapamćen kao najkontroverzniji košarkaš u povijesti. Riječ je o osebujnoj ličnosti koja je tijekom karijere osvojila pet naslova prvaka. Dva s Detroit Pistonsima i tri s Chicago Bullsima. Jedan je od najboljih skakača ikad, a osim na parketima provlačio je pažnju i burnim životom izvan njega.

Španjolska Marca sada se pak odlučila prisjetiti nekih od njegovih najšokantnijih priznanja. Poput onog kad je Britancima pojašnjavao što je skok u košarci.

“Zvijezda baca loptu na koš, ja skočim, ulovim loptu pa je opet odnesem toj istoj zvijezdi. Najdraži skok u karijeri mi je onaj s Madonne na Carmen Electru”, rekao je Romdan smijući se. otkrio je i kako je ‘slomio penis’ tri puta

“Bili smo na nekakvom krstarenju i cijeli dan sam samo pio i partijao… sunce je upeklo, a ja sam i dalje pio i partijao i do kraja večeri se ‘odvalio kao majka’. U jednom trenutku završio sam s jednom djevojkom u kabini na velikom krevetu i moram kazati da je prilično uživala. Odlučila je otići na drugi kraj sobe, zaletjeti se i skočiti na mene… Krv je šikljala na sve strane, a ona je vrištala: ‘O, Bože, ubila sam ga, mrtav je’. Samo sam je pogledao i rekao: Nisi, dušo, samo si mi slomila penis”, kazao je Rodman.

Njegova veza s Madonnom bila je nezaboravna, a tvrdio je i kako ga je slavna pjevačica tražila da joj napravi dijete.

“Ponudila mi je 20 milijuna dolara da joj napravim dkijete. Igrao sam poker u Las Vegasu kad je zazvonio telefon. Tražila je da hitno dođem u New York, tad su bile najveće šanse da ostane trudna. Ostavio sam žetone na stolu i odletio tamo, obavio posao i vratio se avionom nazad u Vegas”, objavljeno je u Rodmanovoj biografiji ‘I Should Be Dead By Now’. Bivši suigrač Tonija Kukoča 2011. je ušao u Kuću slavnih.