ROCKETSI NAKON DRAME IZBACILI OKLAHOMU I IZBORILI POLUFINALE ZAPADA: Tamo ih očekuje veliki okršaj s Lakersima

Houston Rocketsi u majstorici doigravanja pobijedili su u majstorici Oklahoma City Thunder i prošli polufinale Zapadne konferencije u NBA play-offu.

[VIDEO] BIT ĆE TO HRVATSKO-SRPSKI OKRŠAJ POD NBA KOŠEVIMA: Denver slavio u 7. utakmici na krilima sjajnog Jokića

Rocketsu su slavili u napetoj utakmici rezultatom 104:102, a ključni trenutak susreta dogodio se u samoj završnici, pri rezultatu 103:102 kada je Oklahoma imala napad za pobjedu.

Lopta je tada stigla do Luguentza Dorta, koji je već zabio 30 poena, a on je pokušao pucati tricu, no njegov šut blokirao je glavni igrač Rocketsa i jedan od najboljih napadača NBA-a Jamers Harden.

James Harden's HUGE block lifts the Rockets to the West semis!!!

WHAT A GAME. WHAT A SERIES.

Harden nije odigrao briljantnu utakmicu protiv Thundera, postigao je samo 17 poena uz devet asistencija, no nije zakazao u ključnom trenutku.

U polufinalu Zapada Rocketse očekuje veliki dvoboj s LA Lakersima.

Košarkaši Miami Heata u drugom susretu polufinala Istočne konferencije pobijedili su Milwaukee Buckse 116:114 i poveli 2:0 u seriji.

7 players on the Miami Heat score in double digits as they take a 2-0 series lead over the Bucks

This Heat squad is so balanced. 🔥🔥 pic.twitter.com/kBNf8lYtmO

— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 3, 2020