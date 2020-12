ROBINHO OSUĐEN ZBOG SILOVANJA, MORA U ZATVOR NA DEVET GODINA: Sud odbacio žalbu brazilske zvijezde i čovjeka kojeg su zvali ‘novim Peleom’

Slavni brazilski nogometaš Robinho (36) osuđen je na devet godina zatvorske kazne zbog sudjelovanja u grupnom silovanju mlade žene koje se dogodilo u noćnom klubu 2013. godine.

Sud u Milanu je presudu donio 2017., a Robinho na nju žalio i tvrdio da je nevin, ali njega žalba je odbačena i sada će završiti iza rešetaka.

