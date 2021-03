Slavni brazilski nogometaš Robinho (37) osuđen je na devet godina zatvorske kazne zbog sudjelovanja u grupnom silovanju mlade žene koje se dogodilo u noćnom klubu 2013. godine.

Sud u Milanu je presudu donio 2017., a Robinho na nju žalio i tvrdio da je nevin, ali njega žalba je odbačena te je sud potvrdio kaznu. La Repubblica navodi kako u obrazloženju presude stoji da je Robinho brutalno ponizio svoju žrtvu, koja je te večeri slavila svoj 23. rođendan

Robinho 'tried to deceive his rape case investigators' and 'brutally humiliated his victim', judges say https://t.co/Rh1QgyHDAS

Jedina preostala nada mu je još žalba Vrhovnom sudu. Ako i on potvrdi presudu slavni Brazilac će ići iza rešetaka.

The Italian Court has confirmed that Robinho has been sent to prison for nine years, for a sexual assault committed in a Milan nightclub in 2013. pic.twitter.com/9ZYIdlDJEY

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 10, 2021