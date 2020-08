ROBERT PROSINEČKI VIŠE NIJE TRENER KAYSERISPORA: Do razlaza je došlo nakon što mu klub nije ispunio glavni zahtjev

Legendarni hrvatski nogometaš, a sada trener, Robert Prosinečki više nije trener turskog prvoligaša Kayserispora, javljaju turski mediji.

Do razlaza je došlo nakon što je Prosinečki odbio potpisati novi ugovor jer mu klub nije mogao obećati adekvatan budžet za transfere za sljedeću sezonu.

Robert Prosinecki rejected new contract offer from Kayserispor. Main reason for rejection was Kayserispor low transfer limit (by TFF) for next season. Croatian coach wanted minimum 7 new transfers/ players for new season. pic.twitter.com/LRoVdIesa9

