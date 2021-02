RUKOMETAŠI ZAGREBA I DALJE BEZ BODA U LIGI PRVAKA: U zavšnici dramatične utakmice izgubili u Celju

Rukometaši PPD Zagreba upisali su još jedan poraz u EHF Ligi prvaka, bolji od njih je u utorak u zaostaloj utakmici 10. kola na svom terenu bilo sa 29-28 (14-12) Celje PL.

Već u prvom poluvremenu Celje dolazi u prednost, odvaja se na dva razlike u 19. minuti (8-6). ‘Zagrebaši’ su im se približili na gol razlike kod 11-10 šest minuta kasnije, no onda su Slovenci opet povećali prednost.

𝗭𝗠𝗔𝗚𝗔! 🔥

Še vedno nepremagljivi v 2021! ✅✅ @ehfcl

Borba do zadnje sekunde in timski duh sta nas pripeljala do pomembne zmage v Ligi prvakov. 💪👏 Bravo ekipa! 💯👏 #rkcpl pic.twitter.com/WdwINNp5ji

— RK Celje Piv. Laško (@RKCPL) February 9, 2021