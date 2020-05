View this post on Instagram

U noći između nedelje i ponedeljka biće emitovane poslednje dve episode serijala “Last Dance” o igračkoj karijeri i poslednjoj trofejnoj sezoni “Čikago Bulsa” najboljeg igrača svih vremena Majkla Džordana… Tokom prethodne četiri nedelje u kojima su emitovane “duple epizode” ovog serijala, ljubitelji košarke mogli su da se podsete nekih najimpresivnijih detalja iz karijere Majkla Džordana, ali i čuju nove detalje i do sada neispričane priče o životu i karijeri ovog igrača, koji je ponikao na Univerzitetu Severna Karolina. Već dugi niz godina jedna od misterija vezanih za Džordana bila je i zastavica KK Crvena zvezda iz kampusa Severne Karoline, iz perioda kada je “leteći Majk” već bio projektovan za buduću NBA zvezdu i šampion NCAA. Zastavica Crvene zvezde nije se slučajno našla na zidu sobe u Vilmingtonu (Severna Karolina). Tih godina vrlo često najbolji koledž timovi igrali su sa evropskim klubovima i nacionalnim timovima mečeve u SAD, ali i širom Evrope, a tim utakmicama smanjivan je “jaz” između košarke na dva kontinenta. Daleke 1983. godine Crvena zvezda je nastupala u Solunu na turniru protiv Univerziteta Severna Karolina, u kome je glavna zvezda bio Majkl Džordan, a učestvovale su i ekipe Grčke i italijanskog Berdena. Finalni meč u kome su se našle ekipe Crvene zvezde (koja je u narednim sezonama u periodu SFRJ imala izuzetno značajnu ulogu) i Severne Karoline koju je predvodio legendarni trener Din Smit, a na parketu Džordan, Sem Perkins, Bred Doerti… pratilo je čak 5000 gledalaca. Severna Karolina (osvajač NCAA turnira 1982. godine upravo koševima Džordana protiv ekipe Džordžtauna) je na kraju slavila posle dva produžetka 105-104, a Majkl Džordan je utakmicu završio sa 32 poena. U ekipi crveno-belih najefikasniji su bili Rajko Žižić sa 19 i Slobodan Nikolić sa 18 poena, a ovaj meč očigledno je ostao u lepom sećanju Majklu Džordanu koji je samo godinu dana kasnije izašao na draft kao treći pik… sve ostalo je istorija košarke. 🏀🔴⚪️ #LastDanse #kkcz #michaeljordan #WeAreTheTeam #TheLastDance